Прямо с "конвейера": РФ била по Украине только что произведенной ракетой Х-101, — СМИ (фото)

Журналисты получили фотографию боевой части, которая была изготовлена в 90-й партии в 2023 году. Вероятно, саму ракету собрали совсем недавно.

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине 23 января. Для атаки враг применил ракеты, которые были недавно изготовлены. Об этом сообщает Defense Express.

Журналисты получили фотографию боевой части ракеты Х-101, которая не разорвалась. Вес боевой части составляет 450 кг и имеет маркировку на боеприпасе: 90/23. 90 означает номер партии, а 23 — год выпуска — 2023 год. Точное количество партий, которое в РФ изготовили в течение года, неизвестно. Однако номер партии присущ изделиям, которые были выпущены ближе к концу прошлого года.

Боевая часть крылатой ракеты Х-101 Фото: Defense Express

Поэтому авторы предполагают, что заряд был изготовлен в последние месяцы 2023 года. Полная сборка ракеты могла состояться совсем недавно. Боевая часть стала очередным доказательством того, что оккупанты бьют по Украине ракетами фактически с конвейера. Производством ракет Х-101 занимается МКБ "Радуга", которое является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Завод расположен в Дубнах, что в 100 км от Москвы.

По данным ГУР, Россия модернизировала ракету Х-101. Сейчас боеприпас имеет тепловые ловушки и изменения в системе навигации DSMAC. Враг учится и меняет крылатую ракету.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о ракетном обстреле Украины 23 января.

18 января на поле Херсонщины обнаружили сбитую российскую ракету Х-101.