Нет гуманитарки и больниц, дети в подвалах: нардеп рассказал о ситуации в Авдеевке (фото)

Российские военные обстреливают город из всего, что есть в их арсенале днем и ночью, рассказал нардеп Муса Магомедов.

В Авдеевку Донецкой области перестали завозить гуманитарную помощь, однако в городе остаются люди. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские военные "безобразно" уничтожают Авдеевку, где "идет полноценная кровавая война". В частности, оккупанты днем и ночью бьют по городу из всего, что есть в их арсенале.

Фото: телеграм-канал Мусы Магомедова

"Я на связи с украинскими защитниками, которые воюют на Авдеевском направлении. Из-за крайне критической ситуации гуманитарную помощь уже не завозят в город, больница не работает. Но здесь остаются люди", — сказал Муса Магомедов.

По его словам, есть информация о том, что некоторые родители до сих пор прячут своих детей в подвалах. Нардеп не может объяснить, почему они сидят и чего ждут.

Нардеп Муса Магомедов призвал жителей Авдеевки убедить своих близких уехать из города.

Напомним, 23 января офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что украинские военные держат и укрепляют свои позиции в районе Авдеевки. Он отметил, что за несколько месяцев на этом направлении враг потерял около 14 тысяч человек.

22 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что ситуация в Авдеевке и вокруг города остается сложной. Оккупанты пытаются зайти в город и пробиться в тыл к украинским военным.