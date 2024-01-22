"ВС РФ пытаются пробиться в тыл нашей группировки": Defense Express о ситуации в Авдеевке

ВС РФ удалось продавить оборону ВСУ с юга Авдеевки и продвинуться по нескольким улицам от промышленной зоны, говорит Сергей Згурец.

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Российские оккупанты делают попытки зайти в Авдеевку и пробиться в тыл к украинским защитникам. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, ситуация в Авдеевке и вокруг города остается чрезвычайно сложной, а за последние за последние два дня ВС РФ удалось продавить оборону ВСУ с юга Авдеевки и продвинуться по нескольким улицам от промышленной зоны, от Ясиноватской развязки.

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"Враг продолжает давление с нескольких направлений, начиная с юга на Степное, Коксохим от Каменки. Есть сообщения от наших официальных аналитиков, что российские войска делают попытки заходить в Авдеевку, а это значит, что они пытаются пробиться в тыл нашей группировки, которая держит там оборону. На карте мы видим красные стрелки, которые обозначают направления, откуда враг пытается пробиваться к городу. ВСУ осуществляют максимально плотное сопротивление противнику", — сказал Згурец.

Он выразил надежду, что Украина сможет провести определенные контрмеры, чтобы остановить продвижение врага, но эту задачу усложняет то количество сил, которое ВС РФ сконцентрировала вокруг Авдеевки.

Напомним, в отчете Института изучения войны от 21 января отмечалось, что оккупанты, вероятно,продвинулись внутрь Авдеевки. Пехотное подразделение ВС РФ заметили на южной окраине Авдеевки.

19 января экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказывал, что возле Авдеевки российские военные теряют в 10 раз больше живой силы, чем ВСУ.