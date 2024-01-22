"Безумное соотношение": Oryx сравнил потери техники ВС РФ и ВСУ в боях за Авдеевку (фото)

Российские оккупанты в Донецкой области остались без 169 танков, 293 боевых бронированных машин и 12 мобильных транспортных средств пехоты. Аналитик отметил, что это наглядно показывает всю несостоятельность военного руководства противника.

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С начала российского наступления на Авдеевку Донецкой области армия ВС РФ потеряла 531 единицу военной техники, тогда как ВСУ — 43 единицы. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил аналитик группы Oryx Naalsio в своем X (Twitter).

По состоянию на 22 января 2024 года армия противника в боях за Авдеевку потеряла 531 единицу боевой техники, а украинские военные — 43. Также аналитик добавил, что соотношение потерь российских оккупантов и украинских военных — "сумасшедшее и свидетельствуют о всей несостоятельности военного руководства РФ".

Потери ВС РФ в районе Авдеевки:

танки — 169 (+12);

боевые бронированные машины — 293 (+28);

мобильные транспортные средства пехоты — 12.

Потери ВС РФ

Потери ВСУ в районе Авдеевки:

танки — 20 (-1);

боевые бронированные машины — 14 (+5);

мобильные транспортные средства пехоты — 3 (+1).

Потери ВСУ

Потери, зарегистрированные в Oryx, полученные только на основе визуальных подтверждений с фото и видео.

Напомним, ранее офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские военные делают все, чтобы захватить украинскую территорию, при этом они несут большие потери. По его словам, в течение четырех месяцев российская армия потеряла только в Авдеевке столько военных, сколько Советский Союз за десять лет войны в Афганистане.

Кроме того, в отчете Института изучения войны от 21 января отмечалось, что оккупанты, вероятно, продвинулись внутрь Авдеевки. Собственно, пехотное подразделение ВС РФ заметили на южной окраине Авдеевки.

Как рассказывал 19 января экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий, возле Авдеевки российские военные теряют в 10 раз больше живой силы, чем ВСУ. Также он заявлял, что украинским военным придется отойти из населенного пункта только в том случае, если ВС РФ смогут перерезать трассу.