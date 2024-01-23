Удары по городам Украины: Зеленский прокомментировал ракетный террор РФ (фото)

По словам президента, россияне проводят сознательный террор против обычных украинцев. Так, в Киеве пострадали 22 человека, в Харькове 51 человек, а в Павлограде погиб человек.

В Украине продолжается спасательная операция после очередной ракетной атаки ВС РФ. Об этом у себя в Telegram написал президент Владимир Зеленский.

По его словам, россияне проводят сознательный террор против обычных украинцев. Он отметил, что на данный момент известно о 22 человеках, пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева.

Последствия удара по Украине Фото: Zelenskiy / Official

Кроме того, как сообщил Зеленский, в Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек.

"В Павлограде российский террор унес жизни одного человека. Мои соболезнования всем родным и близким", — сообщил глава государства.

Последствия удара по Украине Фото: Zelenskiy / Official

По словам Зеленского, украинские спасатели первыми прибывают на места вражеских обстрелов. Они, несмотря на все сложности, продолжают очень важную работу ради спасения людей.

"Благодарю всех наших защитников и защитниц, работников и работниц всех экстренных служб, всех тех, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, нужно помогать другим, когда от этого зависит жизнь", — отметил президент.

Последствия удара по Украине Фото: Zelenskiy / Official

Напомним, что в Минобороны РФ похвастались "успешной" атакой по Украине. В российском ведомстве заявили, что ракеты якобы били по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производятся ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества. На самом же деле под ударом оказались жилые дома.