Отец троих детей пожаловался, что из-за ТЦК ему отказали в лечении: что произошло

Украинец заявил, что он болен и не может лечь на стационар из-за конфликта с военкоматом. Один из очевидцев рассказал, что во время визита в ТЦК мужчина угрожал покончить с собой.

В Украине осудили мужчину, который считает себя больным и непригодным к военной службе. Об этом говорится в приговоре Шаргородского районного суда Винницкой области от 19 января.

46-летний уроженец села Молчаны имеет профессиональное техническое образование и является военнообязанным. 16 марта он получил справку о пригодности к военной службе, и уже 3 апреля отказался получать "боевую повестку" под подпись. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что виновным себя не считает. Он пожаловался на головную боль и боль в пояснице. Украинец лечится амбулаторно, потому что, по его словам, на стационар не принимают "из-за конфликта с ТЦК".

Обвиняемый отметил, что после первой повестки получил отсрочку, потому что имел трех несовершеннолетних детей. Когда один ребенок достиг совершеннолетия, его вызвали в ТЦК и отправили на медосмотр.

Во время прохождения ВВК мужчина просил направление на МРТ, но так его и не получил. Средств на проведение обследования сам он якобы не имел, но после заключения медкомиссии все же их нашел.

3 апреля, когда украинцу пытались вручить повестку, он пытался предоставить военкомату результаты уже сделанного МРТ. Однако принимать у него эту справку отказались. По мнению обвиняемого, "работники ТЦК не имеют права его отправлять в воинскую часть, поскольку он болеет и фактически непригоден к военной службе".

Один из свидетелей рассказал в суде, что при попытке вручения мужчине повестки он "угрожал самоубийством". Его жена рассказала, что здоровье украинца ухудшилось после пережитого ДТП. Однако стационарно он не лечился и МРТ ранее не проходил.

Председатель ВВК объяснил, что военнообязанные нередко приносят врачам "всю имеющуюся у них медицинскую документацию об их состоянии здоровья". Специалист отметил, что в комиссию входят восемь медиков и каждый делает свое заключение. Тогда документы осматривает руководитель, который и определяет человека годным или непригодным.

Сначала мужчина был признан ограниченно годным, но впоследствии его статус изменили на полную пригодность к службе. Между выводами двух комиссий прошла неделя.

В материалах дела указана справка, согласно которой уклонисту установили диагноз: "Корешковый синдром. СВА?", "Люмбалгия", "Ималгия", "Двусторонний коксартроз 2-3ст", "Хронический болевой синдром". Также у него обнаружили признаки арахноидальной кисты полюса левой височной доли, дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника, остеохондроз, протрузии и грыжи дисков.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года заключения.

Напомним, журналисты разобрались, могут ли в Украине мобилизовать мужчину с белым билетом.

Адвокат Александр Камша объяснил, какое наказание грозит уклонистам и насколько надолго можно попасть за решетку из-за желания избежать мобилизации.