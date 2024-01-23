Германия оснастит истребители Eurofighter управляемыми ракетами Brimstone (видео)

Ожидается, что оснащение немецких самолетов ракетами Brimstone будет завершено во втором квартале текущего года. По мнению экспертов, это станет важнейшим шагом в повышении боевой готовности авиации ФРГ.

Военно-воздушные силы Германии (Luftwaffe) намерены оснастить свои истребители Eurofighter Typhoon противотанковыми управляемыми ракетами Brimstone. План закупок, разработанный оборонным ведомством Германии, включает в себя приобретение 274 таких ракет, произведенных европейской оборонной компанией MBDA. Об этом сообщил в соцсетях журналист издания Spiegel Маттиас Гебауэр, опубликовав копии соответствующих документов Бундесвера.

Решение о включении ракет Brimstone в парк истребителей Eurofighter Typhoon означает значительное повышение обороноспособности Германии. Ожидается, что контракт на приобретение ракет Brimstone будет завершен во втором квартале этого года, что станет важнейшим шагом в повышении боевой готовности ФРГ.

Комментируя перспективы такого шага эксперты отметили, что ракеты Brimstone, которые известны своей точностью и эффективностью в противотанковой обороне, способны повысить ударную мощь ВВС Германии по наземным целям.

Документ о планировании закупок для Бундесвера. Источник: Twitter

Кратко о ракете Brimstone

Brimstone — это ударная ракета наземного или воздушного базирования, разработанная компанией MBDA UK для Королевских ВВС Великобритании. Изначально она предназначалась для применения против массовых скоплений вражеской бронетехники по принципу "выстрелил и забыл", используя активный радиолокационный искатель самонаведения на миллиметровых волнах (mmW) для обеспечения точности даже против движущихся целей.

Brimstone имеет тандемную боеголовку с кумулятивным зарядом массой 6,3 кг, в которой используется меньший начальный заряд массой около 100 г, предназначенный для инициирования реактивной брони, а затем более крупный, более разрушительный заряд массой 6,2 кг, предназначенный для пробития основной брони.

По оценкам специалистов, Brimstone будет в несколько раз эффективнее AGM-65G Maverick против современных танков и в 20 раз эффективнее кассетной бомбы BL755. В бою эта ракета продемонстрировала точность и надежность, которые, по данным Министерства обороны, "значительно превышают 90 процентов".

Напомним, данный вид вооружения уже применяется в Украине. Ракеты Brimstone-2 были предоставлены ВСУ Великобританией, которые, по словам британского Минобороны, уже сыграли решающую роль в сдерживании продвижения России.