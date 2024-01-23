"Не хотят слышать правду": в ЦРУ США призвали спецслужбистов РФ к сотрудничеству (видео)

На опубликованном американской разведкой ролике можно увидеть историю вымышленного 35-летнего сотрудника ГРУ, к которому пришло осознание, что российские власти все потеряли. Ради лучшего будущего для своей страны он начал сотрудничать с ЦРУ.

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки призвало россиян к сотрудничеству. Соответствующий ролик был опубликован на странице американского ведомства в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Подписано видео на русском языке и называется: "Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины". В нем голос за кадром, который является вымышленным 35-летним сотрудником российского ГРУ, задумывается о своей жизни, а также о том, как власть РФ все погубила.

"В ГРУ я нашел новый путь служить своей стране. По крайней мере, я так думал. Однако скоро осознал, что истинный враг России внутри нее самой. Верхушка продала страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из допотопного оружия. Наши люди вынуждены давать взятки, просто чтобы найти работу", — говорит голос за кадром.

В это же время, продолжается в ролике, российская элита продолжает коротать спокойно время с дорогими часами, пока коррупция и кумовство постепенно "разъедают" страну изнутри.

Когда мужчина осознал это, то резко прозрел и в нем "проснулся дух патриота", который призывал к действию. В связи с этим он и принял для себя решение связаться с американской разведкой, как показано далее на кадрах, чтобы его сын смог жить в России, о которой они все вместе мечтали.

В конце ролика на странице ЦРУ в социальной сети Х остается надпись: "Люди, которые вас окружают, возможно не хотят слышать правду. Мы хотим. Вы не бессильны. Свяжитесь с нами безопасным образом".

Напомним, 7 января сообщалось, что экс-глава ЦРУ рассказал о последствиях для Европы, если президент России Владимир Путин победит. По словам Дэвида Петреуса, линия обороны НАТО проходит между Украиной и РФ, поэтому нужно сделать все для того, чтобы Кремль проиграл.