"Большинство верит": воюющий за Украину россиянин рассказал о пропаганде в РФ (видео)

По словам командира взвода 3 ОШБр, он говорил с боевиком из ДШРГ "Русич", который поверил в то, что в Украине всем управляет ЦРУ и НАТО. Переубедить его в обратном не вышло.

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Большинство россиян верит в антиукраинскую пропаганду, которая очень сильна в РФ. Об этом заявил россиянин, который в 2014 году приехал воевать за Украину, а теперь является командиром взвода 3 ОШБр с позывным "Барсик", сообщает "Радіо Свобода".

"Я уверен, что большинство верит в пропаганду, потому в РФ действительно очень сильная пропаганда", — сказал он.

"Барсик" отметил, что даже его знакомые россияне предпочитают больше верить пропагандистам. Более того, один из его одноклассников в 2014 году пошел воевать на сторону боевиков так называемой "ДНР".

Кроме того, как отметил военный, у России есть имперские амбиции. Многие считают Украину "младшим братом", который отбился и его надо вернуть.

"Барсик" о российской пропаганде

"Барсик" заявил, что украинцы и россияне стали слишком разными, а потому не могут жить в одном государстве.

Он также отметил, что ранее говорил с боевиком из ДШРГ "Русич", который поверил в то, что в Украине всем управляет ЦРУ и НАТО. "Барсик" пытался его переубедить, но не получилось. Командир взвода 3 ОШБр отметил, что ему хочется пообщаться с военнопленными "идейными" россиянами.

Что такое ДШРГ "Русич"

Отряд неонацистов из России. Основана в 2009 году как тренировочная база для военной подготовки. Боевики принимали участие в российско-украинской войне сначала на Донбассе в 2014-2015 годах, а также после начала полномасштабного вторжения. Командиры внесены в санкционные списки стран Евросоюза, США и ряда других стран.

Напомним, что в ЦНС сообщили, что россияне хотят открыть "музеи СВО" в каждой школе в оккупации. В подполье отметили, что противник хочет перенести ответственность за начало войны на Украину и для этого начинает промывать мозги школьникам.

Также СМИ сообщали, что в Италии отменили показ пропагандистского фильма РФ про войну в Украине. Показ был запланирован в городе Витербо 18 февраля. Однако после критики одного из политиков и поддержки Украины, событие отменили.