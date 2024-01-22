"Більшість вірить": росіянин, який воює за Україну, розповів про пропаганду в РФ (відео)

За словами командира взводу 3 ОШБр, він говорив із бойовиком із ДШРГ "Русич", який повірив у те, що в Україні всім керує ЦРУ і НАТО. Переконати його у зворотному не вийшло.

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Більшість росіян вірить в антиукраїнську пропаганду, яка дуже сильна в РФ. Про це заявив росіянин, який у 2014 році приїхав воювати за Україну, а тепер є командиром взводу 3 ОШБр із позивним "Барсик", повідомляє"Радіо Свобода".

"Я впевнений, що більшість вірить у пропаганду, бо в РФ дійсно дуже сильна пропаганда", — сказав він.

"Барсик" зазначив, що навіть його знайомі росіяни воліють більше вірити пропагандистам. Ба більше, один із його однокласників у 2014 році пішов воювати на бік бойовиків так званої "ДНР".

Крім того, як зазначив військовий, у Росії є імперські амбіції. Багато хто вважає Україну "молодшим братом", який відбився і його треба повернути.

"Барсик" про російську пропаганду

"Барсик" заявив, що українці та росіяни стали занадто різними, а тому не можуть жити в одній державі.

Він також зазначив, що раніше говорив із бойовиком із ДШРГ "Русич", який повірив у те, що в Україні всім керує ЦРУ і НАТО. "Барсик" намагався його переконати, але не вийшло. Командир взводу 3 ОШБр зазначив, що йому хочеться поспілкуватися з військовополоненими "ідейними" росіянами.

Що таке ДШРГ "Русич"

Загін неонацистів із Росії. Заснована 2009 року як тренувальна база для військової підготовки. Бойовики брали участь у російсько-українській війні спочатку на Донбасі у 2014-2015 роках, а також після початку повномасштабного вторгнення. Командирів внесено до санкційних списків країн Євросоюзу, США та низки інших країн.

Нагадаємо, що в ЦНС повідомили, що росіяни хочуть відкрити "музеї СВО" в кожній школі в окупації. У підпіллі зазначили, що противник хоче перенести відповідальність за початок війни на Україну і для цього починає промивати мізки школярам.

Також ЗМІ повідомляли, що в Італії скасували показ пропагандистського фільму РФ про війну в Україні. Показ був запланований у місті Вітербо 18 лютого. Однак після критики одного з політиків і підтримки України, подію скасували.