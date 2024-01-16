Путін має пояснити народу, чому відбуваються удари по Росії, — Кулеба

За словами українського дипломата, випадки з падінням БПЛА і ракет на російській території інколи корисні для народу, адже це змушує їх замислитися про вплив пропаганди Кремля.

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На території Росії почастішали випадки падіння безпілотників і ракет, що є наслідками війни в Україні, яку розпочав президент Володимир Путін. Саме він і має пояснити населенню, чому це відбувається. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News.

За його словами, інциденти з падiнням озброєння іноді бувають корисними для росіян, адже це один зі способів показати, що війна може мати вплив на життя звичайних людей у Росії.

"Путін повинен пояснити своїм людям, чому так відбувається. Я вважаю, що час від часу корисно змушувати росіян усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється, і може бути набагато, набагато гіршою за їхню пропаганду", — заявив Дмитро Кулеба.

При цьому, як зазначають автори матеріалу, український дипломат відмовився коментувати деталі про те, як ці безпілотники і ракети опиняються на території Росії.

Окремо він заявив, що війна безумовно є важкою, однак думка про те, що Володимир Путін є сильним лідером, враховуючи контрнаступ ЗСУ влітку, не відповідає дійсності. В історії вже були випадки, коли така самовпевненість закінчувалася провалом.

"Гітлер прикидався дуже сильним протягом багатьох років, і ми всі знаємо, чим це закінчилося", — додав Дмитро Кулеба.

Також він передбачив, що цього року на Росію чекає "більше поразок", попри те, що окупанти нібито стали краще пристосовані до протистояння.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю голова МЗС заявив, що якщо в України закінчиться зброя, то вона готова воювати лопатами, щоб захистити себе. На його думку, дорогоцінний час спливає, а надання Києву військової допомоги дасть змогу НАТО уникнути прямого зіткнення з Кремлем.