Массированный обстрел Украины 23 января: что известно о жертвах и пострадавших в разных регионах (фото)

В МВД сообщают, что в результате ракетной атаки Харькова ранения получили 57 человек. Также есть пострадавшие и погибшие в результате утренних обстрелов в Киеве и Павлограде.

Утром 23 января Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались во многих городах. Число жертв в результате вражеской атаки продолжает расти. В Харькове из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали тело 7 погибшей, ее данные устанавливаются. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

В Министерстве внутренних дел сообщают, что 57 человек получили ранения, среди них восемь детей. Отмечалось, что ВС РФ осуществили по Харькову 12 ракетных ударов. Россия выпустила ракеты из систем С-300, "Искандер" и крылатые ракеты Х-32.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

Оккупанты ударили по многоэтажным жилым домам. На месте работают спасатели, правоохранители и психологи.

Как писал Олег Синегубов, раненых людей доставили в медучреждения. Также всех, кто пострадал в результате атаки, обеспечат временным жильем, питанием и гуманитарной помощью.

По Киеву ВС РФ выпустили около 20 ракет, которые сбили средствами ПВО. Мэр города Виталий Кличко сообщал о повреждении зданий в разных районах города. Известно, что пострадали 22 человека, из которых по меньшей мере трое детей. В столице в результате падения обломков повреждены многоэтажные дома, нежилые здания и автомобили.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Спасатели уже завершили аварийно-спасательные обороны. Сообщалось, что им поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.

К ликвидации последствий было привлечено почти 2 тыс. спасателей и 40 спецавтомобилей, которые работали на 20 различных локациях.

Фото: ДСНС

Отмечается, что всего было эвакуировано 55 человек. 12 пострадавших отправили были госпитализированы. В столице в результате вражеской атаки повреждены 28 объектов — автомобили, жилые дома, медицинские и учебные заведения.

Тем временем последствия утренней атаки продолжают ликвидировать взрывотехники. В Святошинском районе обнаружили не детонированную боевую часть и остатки ракеты Х-101 дома. Она была вывезена для дальнейшего уничтожения.

В Киевской области попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не было. Впрочем, в результате падения обломков сообщалось о трех пострадавших. Людям оказали первую медицинскую помощь. В некоторых общинах есть повреждения многоэтажных и частных домов. Также повреждены 10 автомобилей, кафе, хозяйственные постройки. На местах работали все необходимые службы.

В Офисе Генпрокурора сообщали, что обломки российских ракет упали в Бучанском районе. Жители получили осколочные ранения. Отмечается, что начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

Также РФ 23 января ударила ракетами по Павлограду на Днепропетровщине. По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате падения обломков в одном из скверов города погибла 43-летняя женщина. Также пострадал мужчина, которому медики оказали всю необходимую помощь.

В городе есть разрушения инфраструктуры, двух школ и 8 многоквартирных жилых домов. Также есть повреждения в области — пострадали частные дома и солнечные панели.

Напомним, в Харькове вражеская ракета прилетела рядом с питомником с лабрадорами. Дома рядом горели, поэтому после удара животных начали эвакуировать в безопасное место.

Массированную атаку по украинским городам прокомментировал Владимир Зеленский. Он назвал это сознательным террором против украинцев. Также он поблагодарил спасателей, которые первыми приезжают на места обстрелов и спасают людей.