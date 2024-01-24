"Не то, чего Путин избегал в прошлом": в Белом доме назвали цель обстрелов Киева и Харькова

В США заявили, что не видят попыток значительного наступления со стороны ВС РФ на передовой. Однако российские оккупанты открыли настоящую охоту и готовы идти на жертвы среди украинцев, чтобы достичь своих целей.

В Белом доме ответили, что говорят удары по жилым кварталам Киева и Харькова о стратегии ВС РФ. Об этом известно из пресс-брифинга координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, проходившего 23 января.

В Вашингтоне считают, что с наступлением зимы Россия готова больше "жертвовать" украинцами, чтобы "сломить волю" народа.

"А атаки на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, опять же — это не то, чего (Владимир, — ред.) Путин избегал в прошлом", — подчеркнул Кирби.

Спикер отметил, что сейчас на востоке и юге не наблюдается "большое движение" на фронте.

"Ни одна сторона на самом деле не достигает значительного прогресса, и мы не видим ни одного значительного толчка со стороны россиян к какому-то наземному наступлению. И я не исключаю, что они могут не пытаться продолжать это, когда земля станет немного тверже", — сказал представитель Белого дома.

По его словам, ВС РФ охотятся на украинские системы ПВО. Они были "достаточно эффективными" и сбивают воздушные цели, поэтому оккупантам не всегда удается попадать.

Кирби подчеркнул, что Украина должна принимать "тяжелые решения" относительно того, какие снаряды можно использовать, а какие нужно оставить на потом. Он отметил, что "россияне это знают".

"Итак, частично это попытка сломать хребет украинскому народу, но также попытка заставить украинцев продолжать использовать боеприпасы для своей защиты", — подытожил спикер.

Он подтвердил, что РФ все чаще нацеливается на объекты оборонно-промышленной базы Украины.

"Это полное снижение способности украинцев защищать себя со временем, что, опять же, лишь подчеркивает, насколько важно, чтобы мы получали это дополнительное финансирование для Украины", — заявил Кирби.

Он добавил, что "50 с лишним стран" пытаются внести вклад в поддержку Украины, но все они ждут лидерства от США.

Напомним, 23 января ВС РФ нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Харькове и Киеве. В результате обстрела Харькова погибли 8 человек, среди них — ребенок и его мать.

В российском Минобороны заявили, что цель ракетного обстрела была достигнута.