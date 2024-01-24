"Жирный крест": Неизвестные разбили инженерные подразделения ВС РФ возле Мариуполя (фото)
Удар по врагу окончательно разбил надежду РФ на построение железнодорожного моста на Донбассе, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По району базирования инженерных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в поселке Гранитное Донецкой области был нанесен удар. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram 24 января.
"Утро хороших новостей. Поселок Гранитное. Очередной удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов, который окончательно разбил надежду на железнодорожный мост. Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере 5 единицами инженерной техники", — сказал Петр Андрющенко.
По его словам, это не только точка, а "жирный крест" на потенциале железной дороги из России к временно оккупированным территориям минимум на 2024 год. Также советник городского головы Мариуполя поблагодарил всех причастных к удару по противнику, в первую очередь тех, кто в оккупации.
"Теперь можно попросить "кару небесную" на другой мост? И похоронить уже автомобильную логистику на Волноваху серьезно и надолго?" — добавил Петр Андрющенко.
Напомним, 23 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал об отравлении российских военных. Подполье передало оккупантам "съедобные подарки", в результате чего погибло трое оккупантов, а еще одного арестовали за то, что тот забрал "гуманитарку".
19 января Петр Андрющенко сообщил, что в Донецкой области возросла военная активность врага. В частности, было зафиксировано движение боевой гусеничной техники и грузовиков с БК по полям по линии Гнутово — Водяное — Кальчик — Гранитное.