Невидимка морского спецназа: ВМС США используют на Ближнем Востоке корабль ССА (фото)

Катер Combatant Craft Assault обладает уникальной способностью. Его развертывание возможно не только с кораблей — он может быть сброшен на воду на парашюте с самолета C-17.

Военнослужащие ВМС США продемонстрировали свое мастерство в проведении морских операций с использованием малозаметного боевого корабля Combatant Craft Assault (CCA), сообщает Defence Blog.

Корабль был представлен на экспедиционной морской базе USS Lewis B. Puller в Оманском заливе. Ее стратегическое развертывание направлено на обеспечение безопасности и стабильности на море в ближневосточном регионе, поскольку судно находится в зоне действий 5-го флота США.

Возможности корабля

Обозреватели пишут, что катер-невидимка CCA служит жизненно важным активом, которым оперируют специальные лодочные группы 4-й военно-морской группы специальных боевых действий. Это подразделение играет решающую роль в морских операциях по перехвату, укрепляя таким образом военно-морской потенциал США в различных сценариях.

Сам боевой катер достаточно быстроходный и хорошо справляется с операциями по перехвату на море средней дальности, являясь важным средством сил специальных операций (SOF). CCA обладает уникальной способностью — он может быть сброшен на воду на парашюте с самолета C-17, что повышает его универсальность в сценариях развертывания. Кроме того, аппарат можно без проблем загружать и выгружать с кораблей ВМС с помощью кранов, что обеспечивает оперативную гибкость.

Катер Combatant Craft Assault ВМС США спускают на воду

Оборудование и вооружение

Конструкция CCA включает в себя компоненты, изготовленные из композитных материалов SPRINT, что позволяет создать легкое, но прочное судно. Лодка оснащена высокопроизводительными дизельными двигателями имеет открытый верх с лобовым стеклом и обтекателем вокруг отсека для экипажа. При этом для защиты экипажа и пассажиров на судне предусмотрена откидная броня.

Катер Combatant Craft Assault ВМС США на базе в Оманском заливе

Корабль оснащен радаром с фазированной решеткой для поиска на поверхности (SSPA), который обладает низкой вероятностью обнаружения.

О вооружении CCA равно как и о тактико-технических характеристиках известно мало, хотя, вероятно, на нем могут быть установлены различные системы оружия:

пулеметы M2;

7,62-мм пулеметы M240 с ленточным питанием;

40-мм гранатометы MK19.

Напомним, на британских эсминцах будут установлены модернизированные зенитно-ракетные комплексы Sea Viper с новыми ракетами Aster 30 Block 1NT. Благодаря этому система сможет перехватывать цели на дистанции 1500 км.