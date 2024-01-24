"Армия очень маленькая": жителям Британии нужно готовиться к мобилизации для войны с РФ, — СМИ

Если воинская повинность для британских граждан будет введена, это произойдет впервые за более чем 60 лет.

В Великобритании могут объявить всеобщий призыв на военную службу, если страна вступит в войну с Россией. Все из-за того, что текущая численность вооруженных сил "слишком маленькая". Об этом предупредил командующий армией Генерал сэр Патрик Сандерс, передает The Sun.

Начальник Генерального штаба в своей речи 24 января подчеркнет необходимость министров "мобилизовать страну" на фоне угрозы Третьей мировой войны, сообщают журналисты.

Британская армия на протяжении столетий уменьшалась, генерал Сандерс, в свою очередь, открыто критиковал такую тенденцию. Теперь он заявляет, что британские мужчины и женщины должны быть готовы к призыву, если НАТО вступит в войну с РФ.

Альянс недавно анонсировал крупнейшие военные сборы за последние десятилетия: 90 000 военнослужащих готовятся к началу учений, во время которых будут отрабатываться сценарии Третьей мировой войны.

Среди них будут и 20 000 британцев. Руководство Альянса планирует проверить союзные войска и их способность участвовать в конфликте с таким сильным противником, как Россия.

Сэр Патрик говорит о необходимости смены умонастроений в обществе, которое должно быть готово защитить Великобританию.

По данным Telegraph, командующий армией выступит 24 января с обращением к жителям британских островов на Международной конференции по бронетехнике в лондонском Твикенхэме.

Если воинская повинность будет введена, это произойдет впервые за более чем 60 лет. Призыв на военную службу объявлялся во время Первой мировой войны после того, как правительство приняло Закон о военной службе 1916 года.

Генерал сэр Патрик, который через полгода уйдет с поста начальника Генштаба, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину сравнил текущие события с 1937 годом.

"Это наш 1937 год. Мы не находимся в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать захват территорий", — заявил он.

Напомним, что Великобритания с 2022 года списала более 600 единиц оружия: некоторые вооружения уже устарели, а замены им нет.

Также сообщалось, что эксперт рассказал об уникальности соглашения между Сунаком и Зеленским и заявил, что "мы прозевали НАТО еще в 1991 году".