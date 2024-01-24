Командующий Сил обороны Эстонии назвал четыре фактора, при которых возможна агрессия РФ против НАТО

Мартин Херем объяснил, откуда в СМИ берут расчеты относительно потенциального нападения России в три-пять лет.

Завершение войны против Украины является ключевым аспектом для России в ее намерениях атаковать страны Балтии и НАТО. Об этом заявил Мартин Херем, командующий Силами обороны Эстонии, сообщает ERR.

Он отметил, что фактически есть четыре фактора, которые позволят говорить о вероятности атаки РФ. Их оценивать, по его мнению, нужно уже сейчас.

Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 тысяч из 400 тысяч военнослужащих. Это позволит Кремлю готовить новый план нападения на страны Балтии или НАТО.

Российской армии нужно будет время на восстановление, что является вторым фактором. По оценкам эстонского командующего, оно может занять примерно год.

Херем также считает, что даже если она восстановится за год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должны произойти другие чрезвычайные события. Среди таки он назвал суперпандемию, полный крах экономики, войну на Тайване и боевые действия на Балканах.

"В таком случае мы должны быть очень бдительными", — пояснил военный.

Четвертым фактором, который можно изменить, по оценке Херема, является подготовка к реализации угрозы.

Командующий добавил, что стоит быть подготовленными. В этом году, по его словам, Россия вряд ли выйдет из войны с Украиной, поэтому стоит добавить на реализацию вероятного сценария нападения "год или два, поэтому уже получится три".

"Отсюда и берутся эти расчеты на три-пять лет", — сообщил Херем.

Подготовка Эстонии к войне с Россией

Страны Балтии, как сообщило издание Рostimees 19 января, построят линию обороны против России на восточной границе, а Эстония планирует создать сеть из 600 бетонных бункеров. Эстонский президент Алар Карис рассказал, что именно страны Балтии являются первой линией обороны НАТО в случае потенциальной угрозы.

Он назвал это основной причиной для инвестиций в оборону, а регион в военном и политическом плане одним целым. Близкие инфраструктурные связи, такие как Балтийская железная дорога, а также общая электросеть позволяют Эстонии, Латвии и Литве выстраивать общую оборону против РФ.

Напомним, 11 января стало известно, что Эстония предоставит Украине помощь на сумму 1,2 млрд евро. По словам эстонского президента Алара Кариса, Евросоюз должен нарастить военное производство, а также "снять ограничения на вооружение, передаваемое Украине".