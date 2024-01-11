Эстония предоставит Украине помощь на сумму 1,2 млрд евро (видео)

По словам эстонского президента Алара Кариса, Евросоюз должен нарастить военное производство, а также "снять ограничения на вооружение, передаваемое Украине".

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Эстония предоставит Украине помощь на сумму 1,2 миллиарда евро до 2027 года. Об этом сказал президент Эстонии Алар Карис в ходе совместно брифинга с президентом Украины Владимром Зеленским 11 января в Таллине.

Алар Карис заявил, что Евросоюз должен увеличить производство оружия. Кроме того, эстонский лидер выступил против "ограничений на вооружение, передаваемое Украине".

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"Долгосрочный вклад Эстонии от начала этой полномасштабной войны до 2027 года будет составлять 1,2 миллиарда евро. Украина нуждается в большем и нуждается в лучших вооружениях", — сказал Карис.

По словам политика, на данный момент Эстония вместе с европейскими союзниками обсуждает, как могут быть использованы активы России. Он упомянул о наличии плана по отстройке Украины, отметив, что "агрессор должен оплатить этот чек".

"Россия не только хочет захватить Украину. Вместе с другими диктаторами она бросила вызов демократическому миру. Используя оружие, которое Россия получила от Северной Кореи и других союзников, Путин также ведет войну за них. И поэтому мы должны работать, чтобы бороться с этими вызовами вместе", – сказал эстонский президент.

Пресс-конференция Алара Кариса и Владимира Зеленского

Напомним, 11 января, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. По приезду его встретил глава Министерства иностранных дел Маргус Цахкна. Кроме украинского лидера, к эстонским коллегам отправился и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее, 9 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции заявила, что Эстония будет вносить следующие 4 года по 0,25% от своего ВВП на оборонную поддержку Украины. Она также призвала другие страны Европы и Северной Америки наследовать эстонский пример.