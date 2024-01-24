РФ снизит финансирование ВОТ Украины в случае низкой явки на выборах президента, — ЦНС

В подполье поделились, что Кремль уже предупредил "власти" захваченных регионов, что низкая явка в избирательных участках будет иметь свои последствия для них. Речь идет про кадровые решения и выделение денег.

Российские захватчики намерены продолжать террор на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и в ближайшее время могут значительно снизить финансирование. Об этом сообщает Центр национального сопротивления 24 января.

По данным украинского подполья, уже в марте этого года Россия собирается провести очередные выборы президента. Также они намерены провести "голосование" и в захваченных регионах.

В результате, если на избирательных участках будет низкая явка, то противник планирует снизить будущее финансирование украинских регионов, которые временно контролирует Кремль.

"Волеизъявление", которое должно состояться в марте 2024 года, должно продемонстрировать якобы поддержку оккупации со стороны местных. Однако традиционно ажиотажа вокруг этого фарса на оккупированных территориях нет. В регионы прибывают политтехнологи и "волонтеры", которые имеют целью фальсифицировать процесс и создать имитацию полноценного голосования", — говорится в сообщении.

Примечательно, что противник разрешил голосовать жителям захваченных городов даже без российского паспорта, а лишь по месту приписки. Более того, так называемые выборы президента даже растянули на три дня, чтобы скрыть низкую явку среди населения.

"Однако в Кремле уже предупредили гауляйтеров, что провал явки на этот раз приведет к снижению финансирования и "кадровым решениям", — продолжили в ЦНС.

В подполье призвали тех, кто вынуждено проживает в оккупации не сотрудничать с врагом.

Напомним, 22 января сообщалось, что Беларусь планирует "заработать" на украинцах с оккупированных территорий. Минск хочет помочь белорусскому бизнесу наладить связи с временно захваченными украинскими регионами, рассказали координаторы подполья.