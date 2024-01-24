МО заключило контракты на боеприпасы с компанией со связями в Москве и так их и не получило, — СМИ

Миллионы евро из украинского бюджета пошли на покупку разоренного завода в горах Боснии и Герцеговины, а условия контракта уже почти 2 года не выполняются.

Министерство обороны Украины заключило договор на покупку боеприпасов для ВСУ с компанией WDG promet, которая имеет связи в Москве. Снарядов до сих пор нет. Об этом говорится в расследовании "Общественного".

Так, "Громадське" разоблачило новые подробности о скандальных контрактах Минобороны Украины. Миллионы евро из украинского бюджета пошли на покупку разоренного завода в горах Боснии и Герцеговины — ни мин, ни снарядов Украина так и не получила, и все еще ждет.

По информации журналистов, в декабре 2022-го, WDG promet и еще одна компания Sevoteh заключили с Минобороны контракты. Sevoteh обещал еще весной 2022 года привезти в Украину 17 тысяч шлемов и бронежилетов за 15 млн евро. Реально было поставлено только 2 тысячи комплектов. А WDG в начале декабря 2022 года заключило контракт с МО на поставку 30 тысяч танковых выстрелов 125 мм калибра. По этому контракту они получили более 3 млн евро — 10% предоплаты, и снова Украина не получила товары.

Все вышеуказанные контракты с украинской стороны подписывал Александр Лиев — экс-руководитель департамента военно-технической политики Минобороны Украины.

"Мы перечисляем средства нашему контрагенту, а наш контрагент должен был перечислить их словацкой компании. Куда дальше и что перечисляют контрагенты — такой проверки нет", — сказал Лиев.

Компания WDG promet принадлежит сыну известного хорватского торговца оружием Звонка Зубака. Матиас Зубак является директором и единственным сотрудником этой конторы — классическая прокладка.

В целом компания получила от Украины 14,5 млн евро. По документам, которые раздобыли журналисты, было установлено, что 5,5 млн от этой суммы Зубаки потратили на приобретение завода в городке Витез в Боснии и Герцеговине. Других средств, как кроме от Украины на тот счет просто не заходило. Это был счет в чешском кредитном союзе PDZ. Остальные средства Зубаки просто разбросали по разным счетам, а 5 млн евро сняли наличными. Сегодня они обвиняют в краже средств с их счетов владельца кредитного союза. Тот свою причастность к исчезновению средств отрицает.

С украинскими СМИ Зубаки общаться отказались, сославшись на занятость.

Сейчас они ждут решения суда, которое позволит окончательно оформить покупку порохового завода.

Также журналисты нашли информацию, что друзья Зубаков имеют связи в Москве. Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Зубак изменил риторику и заявил, что он "проамериканский парень", но между тем продолжал вести дела с россиянами. В частности, компания WDG promet имела архив в Москве.

"Получается, МО Украины заплатило 14,5 миллиона евро группе, материнская компания которой до сих пор хранит свой архив в Москве. В результате у нас нет боеприпасов, а хорваты купили за наши деньги развалившийся завод в Боснии и Герцеговине", — заключают журналисты "Громадського".

Сейчас Минобороны Украины судится со "Львовским арсеналом", который перечислял средства WDG promet и Sevoteh. Об исках именно к этим компаниям речь пока не идет.

Напомним, что 17 января стало известно, что Минобороны разрывает последний контракт с компанией Гринкевича на поставку продуктов. В ведомстве отметили, что во избежание трудностей с пищевым обеспечением 16 января объявлен новый конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ.

9 января стало известно, что у Министерства обороны остался один контракт с компаниями, которые связаны со львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем.