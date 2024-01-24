Минобороны внесло в Раду новую версию законопроекта о мобилизации, — СМИ

Согласно опубликованным документам, происхождение которых не уточняется, военнослужащим могут предоставить 2 года отсрочки от мобилизации после 36 месяцев службы, а "срочников" освободят на полгода.

Министерство обороны Украины внесло в Верховную Раду Украины доработанный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на неназванные источники.

Издание утверждает, что народные депутаты рассмотрят законопроект уже в четверг, 25 января.

Согласно опубликованным скриншотам, происхождение которых издание не указывает, Министерство обороны предлагает внести следующие основные изменения:

2 года отсрочки за 36 месяцев службы;

6 месяцев отсрочки после срочной службы;

добровольцам по мобилизации дается 2 месяца для решения личных вопросов;

можно переезжать без разрешения ТЦК, но вставать на учет по новому адресу;

освобождение от мобилизации пленных и "срочников";

снятие с отсрочки сотрудников Минобороны;

обновление личных данных в ЦНАП и электронном кабинете вместо визита ТЦК;

мобилизация государственных служащих категорий "Б" и "В";

кратковременные контракты на воинскую службу для лиц 18-25 лет сроком на 1 год;

ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, на протяжении года может предоставлять частями не менее 15 календарных дней.

Как изменится порядок мобилизации

Согласно опубликованной информации, изменения в порядке мобилизации смогут привлечь в ряды ВСУ больше людей, так как сейчас план выполняется на низком уровне. В частости, этому должно поспособствовать обновление личных данных лиц мобилизационного возраста в центрах по предоставлению административных услуг и электронных кабинетах.

Уникальные повестки

Кроме того, предлагается ввести дополнительную защиту для информации в повестке в виде уникального идентификатора. Порядок вручения повесток должен быть установлен постановлением Кабинета министров Украины.

Отсрочка от мобилизации

Согласно новому законопроекту, предлагается предоставить отсрочку от мобилизации лицам с любой группой инвалидности, а также студентам, которые получают среднеспециальное и высшее образование. Также отсрочку хотят предоставить педагогам и ученым.

Напомним, 11 января нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили, что оборонный комитет ВР не будет выносить на рассмотрение законопроект №10378. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что документ вернули на доработку инициатору.

Ранее сообщалось, что в Украине во время мобилизации определенные предприятия могут забронировать своих работников от призыва. Также существует категория мужчин, которая не может быть забронирована несмотря на работу в важной организации.