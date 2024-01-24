В России создали "железного пулеметчика", но он оказался уязвим: чего боится техника (фото)

Турель "Шторм-1" выходит из строя не только под действием украинских систем РЭБ, но и даже тогда, когда находится рядом со средствами радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

В России разработана многофункциональная турель "Шторм-1", которая может нести пулеметы Калашникова (стандартную и модернизированную версии) и пулемет "Печенег", а также управляется беспроводным и проводным способом. Об этом рассказал представитель КБ-разработчика "Радар" в интервью росСМИ "Армейский стандарт".

Дальность радиоуправления составляет до 800 метров. Для оптимального наведения и стрельбы турель имеет три скоростных режима: медленный, средний и быстрый. Высокоскоростное наведение можно использовать, когда противник находится близко или требуется быстро изменить перспективу.

Все оборудование поставляется в небольшом кейсе для переноски

Все оборудование поставляется в небольшом кейсе для переноски. Есть джойстик для управления пулеметом, кнопка огня и экран для вывода изображения с камеры. Существует также мобильная версия турельной пусковой установки. Конструкция стала легче за счет удаления бронезащиты и "ног", что позволяет военным преодолевать с техникой большие расстояния, утверждает разработчик. Такая конструкция позволяет вести более точный огонь. Турель стреляет прицельнее, чем наводчик.

В КБ "Радар" говорят, что турель уже использовали в зоне боевых действий в Украине. В походных условиях "Шторм-1" работает благодаря проводной связи, так как россияне опасаются систем РЭБ, которые для подавления используют украинские военные. Более того, несовершенная конструкция российской турели выводит технику из рабочего режима даже, когда она находится в зоне работы РЭБ ВС РФ.

Стоимость "Шторм-1" предварительно оценивают в 270 тыс. российских рублей (около 114 тыс. грн, — ред.). Оснащенная тепловизором модель будет стоить дороже.

Существует также мобильная версия турельной пусковой установки

Напомним, в ноябре 2023 года россияне отправили на фронт дистанционно управляемые турели с 7,62-мм пулеметом ПКТ. Оператор российской техники, как заявили в компании "Ростех", получил возможность вести прицельный огонь на расстоянии от 50 до 1100 метров в режиме реального времени. Есть функционал для установки прибора ночного видения и тепловой камеры.

В начале мая 2023 года мы также писали о том, что Россия грозит миру лазерами и роботами, которыми обещает вооружиться к концу десятилетия. По мнению местных разработчиков, РФ ничем не уступает США в производстве новых типов вооружения.