Падение Ил-76 под Белгородом: объяснение РФ не стоит принимать за чистую монету, — The Telegraph

По словам журналистов, если в РФ решили предоставить подтверждения того, что Украина сбила самолет с собственными военнопленными, можно было бы опубликовать видео или фото. На снимках места падения MH17 Malaysia Airlines были видны тела среди обломков.

После падения российского транспортного самолета Ил-76 под Белгородом в первоначальных сообщениях со ссылкой на украинские источники утверждалось, что самолет сбили ВСУ. Об этом пишет The Telegraph.

Спустя время российские СМИ, а также пресс-служба Минобороны, стали писать, что вместо ракет С-300 на борту самолета были украинские военнопленные, которых должны были обменять на россиян.

"Мы находимся в разгаре информационной войны, когда публичные заявления одной стороны могут легко создать достаточно сильный нарратив, чтобы нанести другой едва ли не смертельный удар", — отмечает корреспондент британского издания Джо Барнс.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в отношении которой действуют международные санкции, опубликовала список из 65 украинских военнопленных, которые, по ее утверждению, находились на борту.

Этого мало для подтверждения того, что на борту Ил-76 при крушении действительно находилось 74 человека, включая шестерых пилотов экипажа и трех сопровождающих.

Если в РФ решили предоставить подтверждения того, что Украина сбила самолет с собственными военнопленными, можно было бы опубликовать видео или фото, на которых было бы видно, что украинцы садятся в самолет.

Кадры места крушения Ил-76

Москва также могла бы опубликовать подробности, доказывающие, что Киеву было известно о том, как перевозили военнопленных — обычная деталь при согласовании обмена пленными.

Но не только упомянутые обстоятельства указывают на то, что претензии Москвы беспочвенны.

На опубликованных фотографиях обломков самолета не видно безжизненных тел пассажиров. В 2014 году, когда над Донбассом сбили MH17 Malaysia Airlines, на фотографиях с места крушения были видны тела среди обломков.

Если же претензии Кремля верны, для президента Украины Владимира Зеленского это не только станет головной болью: США и другие союзники не заинтересованы в том, чтобы их ракеты запускали по территории РФ.

Напомним, что экс-советник армии США Марк Войгер заявил, что Ил-76 использовался для целей ПВО, а перевозить на нем военнопленных — это все равно, что летать в магазин на вертолете.

Также сообщалось, что обмен пленными сорвали преднамеренно. Эксперт рассказал, почему РФ выгодно падение самолета Ил-76.