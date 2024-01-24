Доработанный законопроект о мобилизации от правительства в Раду не поступал, — глава комитета

Глава профильного комитета подчеркнул, что как только новый документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а его текст будет доступен для ознакомления на сайте парламента.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опроверг информацию некоторых СМИ о внесении правительством в парламент доработанного законопроекта по совершенствованию мобилизации и прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram.

По словам Завитневича, пока от правительства в Верховную Раду не поступало никаких подобных законопроектов.

"Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента", — отмечает глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Кроме того, Завитневич обратился к представителям средств массовой информации с просьбой "пользоваться официальными источниками".

В СМИ заявили, о новой версии законопроекта о мобилизации

Напомним, 24 января в издании "Цензор.НЕТ" со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Министерство обороны Украины якобы внесло в Верховную Раду Украины доработанный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Журналиста утверждали, что народные депутаты рассмотрят законопроект уже в четверг, 25 января.

Напомним, 11 января нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили, что оборонный комитет ВР не будет выносить на рассмотрение законопроект №10378. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что документ вернули на доработку инициатору.

Ранее сообщалось, что в Украине во время мобилизации определенные предприятия могут забронировать своих работников от призыва. Также существует категория мужчин, которая не может быть забронирована несмотря на работу в важной организации.