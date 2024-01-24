Негативный фактор: эксперт рассказал, почему Европе сложно поставлять бронетехнику Украине

По словам главного редактора Defence Express Олега Каткова, возможности европейского континента значительно ниже, чем у США. В то же время у Вашингтона продолжаются проблемы с одобрением помощи для Киева.

Украина все еще нуждается в помощи западных партнеров, но у них не всегда есть возможность предоставить эту поддержку. В частности речь пошла про бронетехнику от европейских союзников. По этому поводу высказался военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире "Еспресо.TV" 24 января.

По его словам, если говорить о реальности сегодняшнего дня, то существуют определенные проблемы. В частности если брать вопрос поставки бронетехники от Европы для Украины и препятствий, которые есть.

"Первая проблема заключается в том, что когда мы говорим о европейском сегменте НАТО, то там бронетехники, в частности танков, не так и много. Практика показывает, та же условная танковая бригада на Leopard-2 несмотря на усилия многих стран сформирована не была. Танков хватило чуть больше чем на условные два танковых батальона на Leopard-2", — заявил Олег Катков.

Отдельный вопрос касается возобновления этой самой бронетехники. Еще в апреле 2023 года Нидерланды и Дания взяли на себя обязательство отремонтировать 11-14 танков Leopard-2, после чего их должны были передать ВСУ, продолжает военный эксперт.

В результате, как говорит Олег Катков, только неделю назад в Министерстве обороны Нидерландов сделали заявление, что Rheinmetall закончил капитальный ремонт двух таких машин.

"Таковы, к сожалению, реалии европейского оборонно-промышленного комплекса, какой он есть, нет у нас другого Rheinmetall, нет другого немецкого промышленного комплекса. Все это объективно является негативным фактором, который показывает, что для европейских партнеров сложно передавать такую оборонную технику, как танк", — продолжил Олег Катков.

У Соединенных Штатов Америки запасы бронетехники значительно выше. Также у Вашингтона должны быть возможности для возобновления и капитального ремонта техники, которая потом должна быть отправлена в Украину, но и здесь есть определенные трудности.

Дело в том, что в США до сих пор не одобрили бюджет на помощь Украине на 2024-й год, и это несмотря на то, что в сентябре он уже фактически подойдет к концу. В результате, говорит эксперт, помощь Киеву в размере 60 миллиардов долларов застряла и осуществлять новые поставки невозможно.

Напомним, 24 января сообщалось, что от Запада зависит будущее Украины, о чем заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. По его словам, противник намерен продолжить войну на истощение, поэтому задача союзников Киева — не допустить победы Кремля. Должны приниматься все решения, которые усилят ВСУ.