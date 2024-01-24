Только одно может помешать ВСУ вести оборону из ядерного бункера под Авдеевкой, — СМИ

По данным журналистов, комплекс времен советских ВВС в нескольких километрах от Авдеевки построили для размещения подразделений ПВО и защиты находившейся поблизости авиабазы. Укрепрайон "Зенит" должен был выжить в ядерной войне.

На протяжении 10 лет старый бункерный комплекс советских ВВС к югу от Авдеевки закреплял оборону Украины вдоль линии фронта на северо-востоке Украины. Об этом пишет Forbes.

Если укрепрайон "Зенит" падет, Авдеевка тоже может не устоять, что вынудит гарнизон Сил обороны отступить после десятилетия упорного сопротивления.

В понедельник, 22 января, российские войска подошли ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы отрезать "Зенит" с его лабиринтом бетонных опорных пунктов, но потерпели неудачу. В следующий раз их замысел может удасться: у украинских защитников кончаются боеприпасы.

Комплекс ВВС построили для размещения подразделений ПВО и защиты находившейся поблизости авиабазы. Усилиями советских инженеров "Зенит" должен был выжить в ядерной войне.

Украинские войска оказались здесь в первые дни российского вторжения в 2014 году, с тех пор и находятся в туннелях комплекса. Дорога Т0505 соединяет "Зенит" с самой Авдеевкой, расположенной в двух километрах к северу.

Этот комплекс на вершине холма "критически важен для защиты города и поддержания дорог в город открытыми", объяснил OSINT-аналитик Эндрю Перпетуа.

"Не представляю, как можно вести оборону без него", — отметил он.

И россияне отдают себе отчет в этом. Напрямую захватить "Зенит" им не удалось, но на днях они едва не отрезали его во время ожесточенных боев.

Но украинский гарнизон во главе со 110-й механизированной бригадой в центре Авдеевки, как сообщается, помог ослабить давление на "Зенит".

Но укрепрайон уязвим. По сравнению с северным флангом Авдеевки, где экипажи боевых машин М-2 Bradley 47-й механизированной бригады на протяжении нескольких месяцев отбивали волну за волной российских атак, южный фланг города выглядит слабым.

"В то время как северная часть Авдеевки защищена заводом коксохимом с надежными промышленными сооружениями, южная часть в основном состоит из одно- и двухэтажных домов, уязвимых перед артиллерийским огнем", — отмечает украинский аналитический центр Frontelligence Insight.

По словам аналитиков, это создает подходящие условия для известной российской тактики: если не удается захватить район, в ход идет артиллерия, затем легкая пехота, которая захватывает завалы.

Сообщается, что если "Зенит" падет, весь южный фланг Авдеевки может рухнуть. Командирам ВСУ, возможно, придется решить, что продолжать борьбу за руины города слишком рискованно.

Преимущество России в артиллерийских боеприпасах в соотношении 10 к 1 делает возможной такую тактику.

Напомним, что 20 января боец ВСУ рассказал о сложной ситуации в Авдеевке. По его словам, Авдеевка рано или поздно превратится в еще один Бахмут.

Также сообщалось, что российские войска могут готовиться к решающему штурму Авдеевки. В ISW оценили вероятность захвата разрушенного города.