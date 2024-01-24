"Вспомните Еленовку": в РФ могут подбросить тела на место падения Ил-76, — Ступак (видео)

По словам экс-сотрудника СБУ, в РФ опубликуют такой вывод о случившемся под Белгородом, который будет нужен. Произошедшее похоже на трагедию в Еленовке, когда украинских военнопленных сожгли, а затем заявили об ударе HIMARS.

В РФ могут подбросить тела на место падения транспортного самолета Ил-76. Независимого расследования ждать не стоит, поскольку ни представителей ООН, ни Международного Красного Креста на место падения самолета не допустят. Об этом заявил военный аналитик и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Киев24".

"Вспомните Еленовку. Наших ребят сожгли, никакого HIMARS не было. Допустили кого-то? Нет. Приедет ли туда ООН? Нет. Поедет ли туда Красный Крест? Нет. Они опубликуют вывод, который им будет нужен", — сказал он.

По словам бывшего сотрудника СБУ, ставить под сомнение официальные версии государства или чего-то требовать от государства возможно в Украине. В РФ же подобных вольностей у граждан нет, за такое могут и привлечь к уголовной ответственности, якобы "за дискредитацию армии".

Иван Ступак — о падении самолета Ил-76 в Белгородской области

"Там авторитарный режим: что показали, тому и будьте рады", — сказал он.

Напомним, что, по словам журналистов The Telegraph, российское объяснение причин падения Ил-76 под Белгородом не стоит принимать за чистую монету.

Также сообщалось, что росСМИ опубликовали список погибшего экипажа Ил-76. Российские журналисты сообщили, что командира сбитого Ил-76 Станислава Беззубкина представят к государственным наградам посмертно.

МИД РФ обвинил Украину в крушении Ил-76, назвав произошедшее "преднамеренной и осознанной акцией". По данным дипломатов, удар по самолету якобы наносили зенитными ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области.