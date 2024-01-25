БПЛА атаковали российский Туапсе: начался пожар на нефтебазе (видео)

По данным росСМИ, возгорание произошло вблизи нефтеперерабатывающего завода "Роснефть".

В среду, 24 января, в российском городе Туапсе, Краснодарский край, были слышны взрывы, а после вспыхнул пожар на нефтебазе "Роснефть". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

"Жители Туапсе сообщают о пожаре в районе местной нефтебазы. По словам очевидцев, перед этим над городом были слышны взрывы, предварительно работало ПВО", — пишут в источнике.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщает, что в полночь БПЛА якобы попал в вакуумную установку на объекте.

Также, по данным Telegram-канал Mash, пламя видно из разных районов города. Предварительно, пострадавших нет.

Реакция властей

На инцидент отреагировали в Оперативном штабе Кубани.

"По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выснения всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Также глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко написал, что горит вакуумная установка на территории НПЗ.

"Пожар локализован. Идет тушение", — добавил он.

Напомним, что 21 января взрывы раздавались в Туле. Как сообщают в СМИ, украинские беспилотники атаковали завод "Щегловский вал". Отмечалось, что там собирают "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". На российском заводе также модернизируют военную бронетехнику.

Ранее в России была атакована нефтебаза в Клинцах Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, к удару причастна Украина.

18 января заявили о якобы перехвате одного беспилотника в Ленинградской области. По информации росСМИ, беспилотник, который нес на себе около трех килограммов взрывчатки, атаковал нефтяной терминал. Обломки дрона обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".