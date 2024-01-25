Еще одна страна готовится к войне: в Генштабе Британии предупредили население

По словам начальника британского Генштаба Патрика Сандерса, война в Украине показала, что войны развязывают регулярные армии, а гражданские армии выигрывают их.

Население Британии должно быть готовым к службе в армии в случае войны с Россией. Об этом выступая на военной конференции сказал начальник Генштаба Британии Патрик Сандерс, пишет The Guardian.

По его словам, британский народ является "довоенным поколением", которому вероятно придется готовиться к войне против Российской Федерации. Он привел в пример Швецию, которая возобновила гражданскую службу по призыву.

Патрик Сандерс сказал, что нужно последовать примеру Стокгольма и сделать подготовительные шаги. В частности, такие действия являются якобы не только желательными, а необходимыми.

Глава Генштаба Британии также вспомнил Украину и отметил, что войны начинают регулярные армии, а выигрывают их гражданские армии. Как можно понять, речь идет о гражданских людях, которые вступают в ряды войск.

Поэтому, чтобы отразить угрозу для Европы, жители Британии должны быть готовы присоединиться к военнослужащим регулярной армии.

Также Сандерс заявил, что за последние 30 лет армия Великобритании сократилась вдвое, а за последние 12 лет — на 28%. Набор на службу до сих пор остается проблемой, несмотря на самое большое за последние шесть лет количество заявок на вступление.

Издание пишет, что перед речью главы британского Генштаба, Министерство обороны заявило, что не планируют возвращать национальную службу, ведь британская армия является добровольной силой. В министерстве добавили, что нет "никаких намеков" на возвращение призыва.

Напомним, в декабре министр обороны Германии заявил, что Европа должна серьезно отнестись к угрозам президента РФ Владимира Путина. В частности, это касается стран Балтии, Грузии и Молдовы. По его мнению, НАТО должно увеличивать производство оружия и у стран есть только около 5-8 лет, чтобы подготовиться к возможной агрессии.

Стоит добавить, что в конце декабря Владимир Путин заявил, что НАТО провоцирует Россию на конфликт. Он заявил, что к Североатлантическому альянсу присоединилась Финляндия, и если раньше между странами не было проблем в отношениях, то они могут появиться. Также он заявил о создании Ленинградского военного округа, в котором сконцентрируют определенное количество военных.