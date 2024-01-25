ВС РФ ночью атаковали Украину дронами Shahed: сколько целей сбила ПВО (фото)

По данным Воздушных сил, противник нанес удар 14 иранскими дронами-камикадзе Shahed, 11 из которых были уничтожены. Также ночью были зафиксированы пуски зенитных ракет С-300 в направлении Украины.

В ночь на четверг, 25 января, российские оккупанты совершили очередной обстрел украинских городов ударными дронами "Шахед" и ракетами С-300. В результате работы ПВО было ликвидировано 11 беспилотников. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда в Крыму, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ в направлении Харькова, а также одной ракетой из оккупированной части Донецкой области", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что для отражения воздушного нападения были задействованы зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В ходе боевых действий были успешно уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов "Шахед" в Одесской и Николаевской областях.

ВС РФ ночью атаковали Украину дронами Shahed

Обстрел Одессы 24 января: что известно

Вечером 24 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу беспилотными летательными аппаратами "Шахед". В результате обстрела был поврежден жилой многоэтажный дом в Хаджибейском районе и сгорели складские помещения.

Из-за обстрела были ранены двое людей. Один пострадавший был госпитализирован в городскую больницу с ожогами и находится в состоянии средней тяжести, второй — получил ушиб при падении и отказался от госпитализации.

Напомним, 23 января ВС РФ трижды атаковали Харьков. Вечером оккупанты ударили по центру города, повредив образовательное учреждение, гражданскую инфраструктуру и автомобили.