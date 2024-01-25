Тотальная утилизация: появились фото австралийских вертолетов MRH90, которые хотела Украина

Проблемные вертолеты MRH90 решено полностью уничтожить. Украина поздно подала запрос, к тому же одна из причин утилизации — аварии, в которых погибали военные.

Австралийский флот вертолетов NH90 (MRH90 по классификации Австралии) подписан к утилизации. Украина подала запрос на поставку бортов, но уже было поздно. Изданию The War Zone источники передали фотографии того, как выглядят утилизированные машины.

Покупка вертолетов NH90 стала почти сразу проблемной для Королевских Воздушных сил Австралии. Это при том, что NH90 считаются одними из самых современных и самых дорогих западных военных вертолетов за пределами США или Европы. Источники журналистов показали, как выглядит утилизация вертолетов, которые хотела получить Украина.

Сейчас были получены фотографии 6 разобранных планеров, которые не подлежат восстановлению. Их разобрали полностью, остался только корпус, который отправят на базу австралийской армии в штате Квинсленд. Планер также будет утилизирован, сообщили в Минобороны Австралии. Для этого они сотрудничают с Airbus Australia Pacific и NATO Hlicopter Industries.

Планер MRH90 Фото: the war zone

Обычно Австралия не проводит полной утилизации военной техники. Поэтому утилизация вертолетов, которые обошлись в 3 млрд долларов США, нельзя назвать стандартной процедурой. Обычно их размещают в хранилищах, которые обслуживаются подрядчиками. Технику продают на рынке, но NH90 постигла другая судьба. Тем более ни одна из стран, как утверждают в Минобороны, не захотела приобрести вертолеты. Тайная утилизация началась в октябре, а Украина подала запрос уже поздно, в декабре.

"Через несколько месяцев после начала этого процесса (каннибализации и утилизации NH90) Украина подала официальный запрос на MRH-90. Чтобы вернуть эти самолеты в летное состояние, понадобятся значительные деньги и время налогоплательщиков. И я также должен заметить, что сейчас еще продолжаются многочисленные расследования аварий, чтобы определить причину той трагической аварии в Квинсленде. Поэтому для нас было бы безответственно отойти от стратегии утилизации, на которой мы зациклились", — заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой.

По данным источников издания, один MHR90 все же был продан. Остальные 43 будут полностью уничтожены экологически чистым путем. Австралия не единственная страна, которая хочет отказаться от проблемного вертолета NH-90. Норвежские, бельгийские и шведские военные также полностью или частично заменили свой тактический транспортный вертолет NH-90.

Напомним, 12 января украинская диаспора призвала Австралию не уничтожать вертолеты MRH90, а передать их Украине.

Ранее СМИ писали, что Украина запросила у Австралии вертолеты NH90 .