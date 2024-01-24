В апреле: в Минобороны ФРГ назвали сроки передачи Украине обещанных вертолетов Sea King

По словам спикера ведомства Арно Коллаца, поставка геликоптеров не снизит боеспособность Бундесвера, поскольку их заменят другой моделью — Sea Lion.

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В апреле 2024 года ожидается поступление военных вертолетов Sea King, которые Германия обещала передать Украине. Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны ФРГ Арно Коллац, передает издание "Укринформ".

"Что касается Sea King, то могу подтвердить, что мы договорились с Украиной передать 6 вертолетов типа Sea King. Это будет возможно ориентировочно с апреля", — отметил он.

Представитель министерства обороны Германии заверил, что передача вертолетов Sea King Украине не повлияет на боеспособность Бундесвера, поскольку эти вертолеты заменятся другой моделью — Sea Lion. В то время как украинская сторона, в ходе консультаций, выразила предпочтение именно к вертолетам Sea King.

После событий в 18-м "Рамштайне" министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина получит шесть вертолетов Sea King из военных запасов Германии.

Согласно его заявлению, эти вертолеты предназначены для поддержки Украины в различных задачах, начиная от наблюдения за Черным морем и заканчивая транспортировкой военнослужащих.

Напомним, что армия Германии впервые передаст ВСУ вертолеты Sea King. Вертолеты передаст Министерство обороны Германии по итогам совещания Контактной группы в формате Рамштайн.

Ранее Украина уже получала вертолеты Sea King. Об этом стало известно в ноябре 2022 года. В СМИ рассказали, что продолжительность подготовки пилотов, которые могли бы на них работать — полтора месяца.