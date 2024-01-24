У квітні: у Міноборони ФРН назвали терміни передачі Україні обіцяних вертольотів Sea King

За словами спікера відомства Арно Коллаца, постачання гелікоптерів не знизить боєздатність Бундесверу, оскільки їх замінять іншою моделлю — Sea Lion.

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У квітні 2024 року очікується надходження військових вертольотів Sea King, які Німеччина обіцяла передати Україні. Про це заявив на брифінгу речник Міноборони ФРН Арно Коллац, передає видання "Укрінформ".

"Що стосується Sea King, то можу підтвердити, що ми домовилися з Україною передати 6 вертольотів типу Sea King. Це буде можливо орієнтовно з квітня", — зазначив він.

Представник міністерства оборони Німеччини запевнив, що передача вертольотів Sea King Україні не вплине на боєздатність Бундесверу, оскільки ці гелікоптери заміняться іншою моделлю — Sea Lion. У той час як українська сторона, під час консультацій, висловила перевагу саме вертольотам Sea King.

Після подій у 18-му "Рамштайні" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Україна отримає шість вертольотів Sea King із військових запасів Німеччини.

Згідно з його заявою, ці вертольоти призначені для підтримки України в різних завданнях, починаючи від спостереження за Чорним морем і закінчуючи транспортуванням військовослужбовців.

Нагадаємо, що армія Німеччини вперше передасть ЗСУ вертольоти Sea King. Вертольоти передасть Міністерство оборони Німеччини за підсумками наради Контактної групи у форматі Рамштайн.

Раніше Україна вже отримувала вертольоти Sea King. Про це стало відомо в листопаді 2022 року. У ЗМІ розповіли, що тривалість підготовки пілотів, які могли б на них працювати — півтора місяця.