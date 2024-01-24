Германия впервые передаст ВСУ военные вертолеты: журналисты называют их опасными

Эксперт BILD говорит, что вертолетам Sea King Mk41 уже 50 лет и еще в 2014 году на один час полета этих вертолетов нужно было потратить 120 часов предварительного технического обслуживания.

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Германия впервые поставит Украине военные вертолеты Sea King. Аналитик Юлиан Рёпке считает их "угрозой для украинских солдат". Об этом пишет BILD.

Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передаст Киеву 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с необходимыми комплектующими. Также он проинформировал, что немецкие пилоты научат украинцев ими управлять. Такое решение было принято на заседании на авиабазе Рамштайн.

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"Sea King — проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до перевозки солдат. Это — первая поставка такого рода из Германии", — сказал Писториус.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке расстроился такими новостями, поскольку, по его мнению, вертолетам Sea King Mk41 уже 50 лет и они выводятся из эксплуатации с 2020 года. По его словам, еще в 2014 году на один час полета этих вертолетов нужно было потратить 120 часов предварительного технического обслуживания.

"Мы передаем Украине хлам. В воюющей стране с небольшим количеством пилотов и неблагоприятными погодными условиями это и вовсе угроза жизни украинских солдат", — сказал журналист.

Напомним, что армия Германии впервые передаст ВСУ вертолеты Sea King. Вертолеты передаст Министерство обороны Германии по итогам совещания Контактной группы в формате Рамштайн.

Ранее Украина уже получала вертолеты Sea King. Об этом стало известно в ноябре 2022 года. В СМИ рассказали, что продолжительность подготовки пилотов, которые могли бы на них работать — полтора месяца.