По словам командующего армией Эстонии Мартина Херема, РФ способна производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год, что значительно опережает европейские усилия.

Командующий ВС Эстонии Мартин Херем заявил, что недавние разведывательные данные относительно возможностей РФ в производстве боеприпасов и мобилизации военнослужащих подтолкнули союзников в НАТО к переосмыслению и выражению серии предостережений о необходимости готовности к долгосрочному конфликту. Об этом сообщает Bloomberg.

Херем подчеркнул, что ранее сделанные прогнозы о том, что военные ресурсы России достигнут своего предела, не подтвердились.

"Многие думали, что они не могут выйти за рамки этого – сегодня факты говорят нам о другом. Они могут производить еще больше, в разы больше, боеприпасов", – сказал Херем.

Согласно его заявлению, Россия обладает способностью производить несколько миллионов артиллерийских снарядов ежегодно, что значительно превосходит усилия стран Европы.

В дополнение к этому, по словам эстонского командующего, российская армия способна мобилизовывать сотни тысяч новых солдат.

Напомним, 8 января польские СМИ писали, что РФ потеряла на войне против Украины до 500 000 военнослужащих.

Кроме того, стало известно, что после почти двух лет полномасштабной войны РФ против Украины у обеих сторон заканчиваются боеприпасы. Однако у Кремля есть преимущество, которого нет у Киева без западной помощи — способность к перевооружению.