В Кривом Роге неизвестные из РПГ обстреляли квартиру с детьми (фото)
Выстрел в дом произвели с расстояния около 250 м. По свидетельствам жителей дома, они услышали взрыв и звук падающего стекла.
В Кривом Роге утром, 25 января, прогремел взрыв в многоэтажке. Установлено, что ее обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает местное издание "На часі".
Инцидент произошел в Терновском районе города. По свидетельствам жителей дома, они услышали звук взрыва и звук падающего стекла. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
На месте работают взрывотехники, следователи и эксперты с передвижной криминалистической лабораторией.
В настоящее время уже известно, что выстрел в дом осуществили с расстояния около 250 м. В результате этого повреждены окна в трех квартирах.
В квартире, в которую выстрелили из РПГ, находилась женщина с двумя маленькими детьми. По сообщению правоохранителей — это среднестатистическая семья. Главы семьи на момент ЧП дома не было — он уехал в командировку.
Полицейские, по словам журналистов, устанавливают личность стрелка, сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по факту взрыва.
Пока что на официальных страницах полиции Кривого Рога информацию о ЧП не комментировали.
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