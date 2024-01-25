В Кривом Роге неизвестные из РПГ обстреляли квартиру с детьми (фото)

Выстрел в дом произвели с расстояния около 250 м. По свидетельствам жителей дома, они услышали взрыв и звук падающего стекла.

В Кривом Роге утром, 25 января, прогремел взрыв в многоэтажке. Установлено, что ее обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает местное издание "На часі".

Инцидент произошел в Терновском районе города. По свидетельствам жителей дома, они услышали звук взрыва и звук падающего стекла. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

На месте работают взрывотехники, следователи и эксперты с передвижной криминалистической лабораторией.

В настоящее время уже известно, что выстрел в дом осуществили с расстояния около 250 м. В результате этого повреждены окна в трех квартирах.

В квартире, в которую выстрелили из РПГ, находилась женщина с двумя маленькими детьми. По сообщению правоохранителей — это среднестатистическая семья. Главы семьи на момент ЧП дома не было — он уехал в командировку.

В квартире, в которую выстрелили, находилась женщина с двумя маленькими детьми

Полицейские, по словам журналистов, устанавливают личность стрелка, сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по факту взрыва.

Пока что на официальных страницах полиции Кривого Рога информацию о ЧП не комментировали.

Напомним, что в Умани мужчина на остановке ударил ножом военного и убежал. По данным следствия, военный и нападавший находились на автобусной остановке и между ними началась ссора.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области военный мог застрелить заместителя командира. Выстрелы осуществлялись из автомата, который был закреплен за бойцом ВСУ. После преступления он покончил с собой.