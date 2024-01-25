ВСУ отошли от Крахмального: эксперт рассказал, смогут ли оккупанты захватить Купянск

По словам экс-спикера Генштаба Владислава Селезнева, контроль противника над определенными участками дороги совершенно не говорит о том, что он сможет существенно продвинуться дальше.

Активные действия на фронте в Харьковской области продолжаются и из-за действий со стороны ВС РФ украинские защитники были вынуждены отойти от села Крахмальное. Военный эксперт и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина" рассказал, существует ли риск окружения Купянска.

По его словам, создавшаяся ситуация совершенно не создает угроз ни для города, ни для группировок Сил обороны в этом районе. Такое мнение может сложиться у некоторых из-за того, что в одном месте трасса Р-07 перерезана, что теоретически создает риск для окружения ВСУ в Кисловке и Котляровке.

"Этот вариант не создает никаких угроз. По факту россияне захватили клочок земли 2х2 км и предпосылок для какого-то дальнейшего успеха у них нет. Дорога не используется силами обороны, а населенный пункт на 5-6 домов вряд ли является фактором, коренным образом изменившим ситуацию на поле боя. Сватово оккупировано и по понятным причинам мы не ездим туда по трассе Р-07. Говорить, что она может использоваться как рокадная дорога, тоже не стоит", — заявил Владислав Селезнев.

Отдельно военный эксперт отметил, что контроль над участками дороги совершенно не означает, что противник сможет с легкостью продвинуться вперед и захватить новые территории.

В то же время, российские оккупанты ставят перед собой цель выйти на левый берег реки Оскол. Как они это планируют реализовать — неизвестно, ведь уже несколько месяцев "топчутся" возле Синьковки, говорит далее Владислав Селезнев.

Напомним, 22 января сообщалось, что Силы обороны отошли от села Крохмальное на Купянском направлении, при этом существенных изменений на фронте после этого ждать не нужно. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что враг уже на 70-75% показал свои возможности на Купянском направлении, поэтому вряд ли стоит ожидать от него чего-то большего.