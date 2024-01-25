"Будут отпугивать": почтовые операторы и кинотеатры побоялись материалов о ВСУ, — Маляр

Минобороны Украины подготовило буклеты для родственников военных и видео о преодолении страха во время войны. Однако крупные компании отказались распространить информацию, потому что это якобы отпугнуло бы их клиентов.

Два крупных почтовых оператора не захотели размещать в своих отделениях буклеты для родственников украинских военных. Об этом 25 января сообщила экс-заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

Буклет касался того, что делать в случае исчезновения связи с близкими-защитниками. Но представители неназванных операторов заявили Минобороны, что белые буклеты с надписью "семьям защитников" якобы будут отпугивать людей.

Буклет Минобороны Украины "Семьям защитников" Фото: Министерство обороны Украины Буклет Минобороны Украины "Семьям защитников" Фото: Министерство обороны Украины

"Конечно, мы нашли выход и распространили через местные администрации и активистов и волонтеров. А также телеканалы, которые не испугались и запустили социальную рекламу электронной версии буклета, даже неловко об этом писать, но тем не менее", — отметила Маляр.

Она рассказала, что такой случай был не один. Также Минобороны подготовило информационную кампанию о страхе на войне, который преодолевают известные военные. Министерство разработало плакаты и несколько видео.

Вероятно, видео из кампании, о которой идет речь

Вероятно, видео из кампании, о которой идет речь

Все телеканалы взяли материалы, а две известные линии кинотеатров отказали. Такое решение снова объяснили тем, что информация о защитниках якобы будет отпугивать зрителей.

"Можно по этому поводу много осуждения и возмущения написать. Потому что это реально болит, когда осознаешь. Но это как раз хороший лакмусовый тест состояния общества. И здесь кроме осуждения надо думать как объяснить людям, что победа возможна только когда все объединятся, а не вот так — одни воюют, а другие боятся испугать клиентов напоминанием о войне. Если мы потеряем государство, то самые хитрые тоже его потеряют. Вот в чем вопрос", — подчеркнула Маляр.

Напомним, украинский рэпер и блогер Kyivstoner публично поссорился с защитником "Азовстали", заявив воину, что тот "за страну мог жизнь отдать, а не по интервью ходить".

Украинская парамедик Алина Михайлова опубликовала фрагмент шоу, на котором шутят, что "счастливых женщин с деньгами" называют вдовами. Военная заявила, что такие комики — "грязь и гниль".