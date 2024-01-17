"Ты мог за страну жизнь отдать": рэпер Киевстонер повздорил с защитником "Азовстали"

По словам живущего в США исполнителя, Давид "Химик" Касаткин якобы работает на СБУ, поэтому высказывается против него.

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Украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) завил, что защитник "Азовстали" Давил "Химик" Касаткин мог бы не давать интервью, а погибнуть на войне. Об этом Химик заявил в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующий скриншот переписки с рэпером.

Кроме того, Давид Химик опубликовал фрагмент стрима рэпера, но котором тот заявляет, что украинский защитник якобы работает на Службу безопасности Украины.

"Почему Химик на меня начал? Да, потому что он "конторский". Как может "тип" писать у себя, – "Вы видели фрагменты интервью?" — говорит Kyivstoner на видео.

По словам рэпера, Химик якобы на него "наехал" по указке СБУ. Сам украинский защитник Давид Химик позже опубликовал скриншот переписки с рэпером, в котором Киевстонер заявил, что он мог бы погибнуть за страну, а не давать интервью украинским СМИ.

Кто такой Киевстонер

Альберт Васильев, более известный под псевдонимами Kyivstoner, FEARMUCH, "Бюджетный Гай Ричи", "Корреспондент Радужный" и "Неизвестность" является украинским видеоблогером и рэпером. Он также был участником проекта "Грибы". Васильев родом из Киева.

Вместе с российским рэпером Бастой вел выпуск на YouTube GazLive. Его жена Алина Боул рассказала, что после полномасштабного вторжения России артист выехал из Украины по паспорту гражданина США.

Кто такой Давид Химик

Давил "Химик" Касаткин в 2015 году вступил в полк Национальной гвардии Украины "Азов". Защищал Мариуполь и "Азовсталь". После приказа украинского руководства сдать оружие, попал в российский плен.

Давид Химик, защитник "Азовстали" Фото: Соцсети

После обмена вернулся в Украину. Является офицером-инструктором по боевой подготовке, ведет свой блог и принимает участие в боевых действиях.

Напомним, рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), которого арестовали за носок на гениталиях на "полуголой вечеринке" Насти Ивлеевой, отправят служить в российскую армию во время весеннего призыва.