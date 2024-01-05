"Не заслужил": защитнику Мариуполя и Азовстали, который 10 месяцев был в плену, не дали УБД

Защитник не может получить выписку из боевого журнала, потому что ее должен утвердить командир, а он находится в плену.

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20-летнему защитнику Мариуполя и "Азовстали", пограничнику ГПСУ Илье с позывным "Смурф" не дают удостоверение участника боевых действий (УБД) из-за бюрократических процедур. Об этом он рассказал в своем Инстаграме.

"С первого дня я участвовал в обороне Мариуполя, по приказу главнокомандующего вышел в плен, где провел почти 10 месяцев. Я уже почти год как вернулся из плена, и до сих пор мне не дали удостоверение участника боевых действий. Почему — сам не понимаю", — написал он.

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Илья рассказывает, что для выдачи удостоверения нужна справка об участии в боевых действиях, но ее должен выдать согласно записям в боевом журнале, который вели в Мариуполе, командир, а он находится в плену.

Илья "Смурф"

"Справка о пребывании в плену не считается документом, подтверждающим участие в боевых действиях. Провели служебное расследование по моим ранениям (где, когда, при каких обстоятельствах получил), получил акты ранений — и мне говорят, что эти документы тоже не считаются подтверждением участия в боевых действиях. Возникает один вопрос. Получается, что не заслужил?", — рассказывает свою ситуацию "Смурф".

Он добавил, что считает, что заслуживает получить те льготы, которые предусмотрены этим удостоверением.

"Сейчас куда ни посмотришь — надо УБД, бесплатный проезд — УБД, какая-то там скидка в магазине — УБД, отдых для военнослужащих — УБД и еще очень много примеров для чего оно нужно. И таких как я — очень много, но все молчат. Поэтому прошу вашей огласки, поддержки, или помощи — если вы знаете, как все же можно получить это удостоверение", — обратился к своим подписчикам "Смурф".

Напомним, что младшему брату погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", который имеет инвалидность, несколько раз хотели вручить повестки в военкомат.

5 января Фокус писал, что в Украине увеличилось количество попыток подделки документов, использования фальшивых документов и неподтверждения цели поездки мужчин.