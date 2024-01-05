"Не заслужив": захиснику Маріуполя та Азовсталі, який 10 місяців був у полоні, не дали УБД

Захисник не може отримати виписку з бойового журналу, бо її має затвердити командир, а він перебуває в полоні.

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20-річному захиснику Маріуполя і "Азовсталі", прикордоннику ДПСУ Іллі з позивним "Смурф" не дають посвідчення учасника бойових дій (УБД) через бюрократичні процедури. Про це він розповів в своєму Інстаграмі.

"Від першого дня я брав участь в обороні Маріуполя, за наказом головнокомандувача вийшов у полон, де провів майже 10 місяців. Я вже майже рік як повернувся з полону, і до сьогодні мені не дали посвідчення учасника бойових дій. Чому? — сам не розумію", — написав він.

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Ілля розповідає, що для видачі посвідчення потрібна довідка про участь у бойових діях, але її має видати згідно з записами в бойовому журналі, який вели в Маріуполі, командир, а він перебуває у полоні.

Ілля "Смурф"

"Довідка про перебування в полоні не вважається документом, який підтверджує участь у бойових діях. Провели службове розслідування за моїми пораненнями (де, коли, за яких обставинах отримав), отримав акти поранень — і мені кажуть, що ці документи теж не вважаються підтвердженням участі у бойових діях. Зʼявляється одне питання. Виходить, що не заслужив?", — розповідає свою ситуацію "Смурф".

Він додав, що вважає, що заслуговує отримати ті пільги, які передбачені цим посвідченням.

"Зараз куди не подивишся — треба УБД, безкоштовний проїзд — УБД, якась там знижка в магазині — УБД, відпочинок для військовослужбовців — УБД і ще дуже багато прикладів для чого воно потрібно. І таких як я — дуже багато, але всі мовчать. Тому прошу вашого розголосу, підтримки, або допомоги — якщо ви знаєте, як все ж таки можна отримати це посвідчення", — звернувся до своїх підписників "Смурф".

Нагадаємо, що молодшому братові загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який має інвалідність, кілька разів хотіли вручити повістки до військкомату.

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