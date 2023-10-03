Чотири повістки для брата "Да Вінчі". Чому родичі загиблих героїв зобов'язані ходити в ТЦК

Молодшому братові загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який має інвалідність, кілька разів хотіли вручити повістки до військкомату. Українська бюрократія не звільняє від паперової тяганини людей, які перенесли втрату. Право на відстрочку від мобілізації треба доводити документально.

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Військкоми хотіли вручити повістку молодшому брату загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Причому робили це чотири рази, хоча хлопець має інвалідність і є родичем загиблого на війні.

"Він боїться. Вони вилізли, такі бугаї — і до нього. Він упав на диван, я давала нашатирний спирт", — згадала зустріч із працівниками ТЦК бабуся воїна Іванна Винник.

Українське законодавство захищає від призову до лав ЗСУ жінок і чоловіків, чиї близькі родичі, зокрема брати чи сестри, загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції та після початку повномасштабної фази війни.

Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба, а також рідні (повнорідні або неповнорідні) брати чи сестри. Повний список осіб зазначений у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Незважаючи на перенесене горе, родичам загиблих доведеться заглиблюватися в бюрократичні нюанси, щоб довести право на відстрочку від мобілізації. Військкоми можуть не знати про їхній статус або не повірити на слово, тому юристи рекомендують одразу подавати до ТЦК заяву про надання відстрочки від призову до ЗСУ.

Головне — докази: чому родичі загиблих на війні зобов'язані ходити до ТЦК

Виходячи з реалій загальної мобілізації, родичі загиблих або зниклих безвісти українських військових призовного віку мають стати на облік у ТЦК, пояснює Фокусу адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов.

За наявності підстав, їм надають відстрочку від служби. У випадку з молодшим братом Дмитра "Да Вінчі", хлопцеві треба прийти до військкомату з усіма потрібними документами, продовжив юрист.

"Більшість призовників, зокрема й брат "Да Вінчі", не хочуть іти в ТЦК. Незрозуміло, як там усе буде розгортатися. Військкомати в 90% випадках чинять незаконно, думаючи, що права є тільки у них", — прокоментував адвокат.

Максимов зазначає, що ТЦК може вимагати від родичів загиблих/зниклих безвісти на війні такі документи:

підтвердження наявності родинного зв'язку із загиблим/зниклим безвісти;

свідоцтво із зазначенням причини смерті військового або зникнення безвісти під час повномасштабної війни/проведення АТО;

свідоцтво про народження загиблого на війні та родича, якому потрібна відстрочка.

"Весь документальний ланцюжок треба пройти одразу. Багато зловживань у ТЦК відбувається через зволікання подачі документів", — додав фахівець.

Ігнорування кількох повісток тягне за собою адмінвідповідальність, а також кримінальну, якщо воєнком ще попереджає про порушення процедури взяття на військовий облік, підсумував Максимов.

Фокус раніше писав про пораду ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса поповнити лави ЗСУ молоддю. Колишній міністр вважає, що середній вік воюючого солдата ЗСУ перевищує 40 років.

Нагадаємо, що до лав ЗСУ забирають чоловіків без військового досвіду. Їх відправляють на навчання відповідно до військових спеціальностей.