"Вместе прошли Мариуполь": вернувшейся из плена морпеху-медику сделали предложение (видео)

По словам командира 36-й ОБРМП Сергея Волынского, Галина Федишин и ее возлюбленный Николай Гриценяк собственным примером показали, что настоящие чувства не знают преград.

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Боевой медик николаевских морских пехотинцев Галина Федишин, которая накануне вернулась из российского плена, получила предложение руки и сердца от возлюбленного Николая Гриценяка. Об этом сообщил командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский на своей странице в социальной сети Facebook 4 января.

По его словам, он стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви, которая пережила испытания, способные спасти самых сильных, но не позволила разрушить их.

"Пара украинских морпехов показала, что настоящие чувства не знают преград, даже когда это — ад на земле. Они вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали испытания плену и долгую разлуку, но их сердца ни на мгновение не прекращали биться в унисон. Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды", — заявил Сергей Волынский.

Военнослужащей, которая вернулась из плена, сделали предложение Фото: Facebook Военнослужащей, которая вернулась из плена, сделали предложение Фото: Facebook

Возвращение бойцов ВСУ в Украину: детали

В среду, 3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен. Противник захватывал их на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта, но спустя много месяцев плена они вновь дома.

Это первый обмен пленными за последние полгода, ведь россияне отказывались возвращать украинских людей обратно. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что организацией этого процесса занималась третья сторона — Объединенные Арабские Эмираты.

Среди тех, кто снова оказался в Украине, была и Галина Федишин, которая пробыла у россиян практически два года. Находясь в неволе она принципиально разговаривала только на украинском. Противник несколько раз делал вид, что вывозит ее на обмен, однако в результате возвращали обратно к месту содержания.

Напомним, 4 января омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, когда может состояться еще один обмен пленными. По его словам, за последние несколько недель в переговорах с РФ произошли определенные сдвиги, поэтому есть надежда, что процесс ускорится. В то же время, противник в любой момент может снова пойти в отказ.