"Ти міг за країну життя віддати": репер Київстонер посварився із захисником "Азовсталі"

За словами виконавця, який живе у США, Давид "Хімік" Касаткін нібито працює на СБУ, тому висловлюється проти нього.

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Український репер Kyivstoner (Київстонер, справжнє ім'я — Альберт Васильєв) завив, що захисник "Азовсталі" Давив "Хімік" Касаткін міг би не давати інтерв'ю, а загинути на війні. Про це Хімік заявив у своєму Telegram-каналі й опублікував відповідний скріншот листування з репером.

Крім того, Давид Химик опублікував фрагмент стріму репера, в якому той заявляє, що український захисник нібито працює на Службу безпеки України.

"Чому Хімік на мене почав? Так, тому що він "конторський". Як може "тип" писати в себе, — "Ви бачили фрагменти інтерв'ю?" — каже Kyivstoner на відео.

За словами репера, Химик нібито на нього "наїхав" за вказівкою СБУ. Сам український захисник Давид Химик пізніше опублікував скриншот листування з репером, у якому Київстонер заявив, що він міг би загинути за країну, а не давати інтерв'ю українським ЗМІ.

Хто такий Київстонер

Альберт Васильєв, більш відомий під псевдонімами Kyivstoner, FEARMUCH, "Бюджетний Гай Річі", "Кореспондент Райдужний" і "Невідомість", є українським відеоблогером і репером. Він також був учасником проєкту "Гриби". Васильєв родом із Києва.

Разом із російським репером Бастою вів випуск на YouTube GazLive. Його дружина Аліна Боул розповіла, що після повномасштабного вторгнення Росії артист виїхав з України за паспортом громадянина США.

Хто такий Давид Хімік

Давив "Хімік" Касаткін у 2015 році вступив до полку Національної гвардії України "Азов". Захищав Маріуполь і "Азовсталь". Після наказу українського керівництва здати зброю, потрапив у російський полон.

Давид Хімік, захисник "Азовсталі" Фото: Соцмережi

Після обміну повернувся в Україну. Є офіцером-інструктором з бойової підготовки, веде свій блог і бере участь у бойових діях.

Нагадаємо, репера Vacio (справжнє ім'я — Микола Васильєв), якого заарештували за шкарпетку на геніталіях на "напівголій вечірці" Насті Івлєєвої, відправлять служити в російську армію під час весняного призову.