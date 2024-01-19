Раненый воин ВСУ без поддержки 46 дней был в тылу врага и самостоятельно вернулся на позиции (видео)

Российские оккупанты пошли в наступление и продвинулись вперед, в результате чего военный оказался в окружении в начале ноября 2023 года.

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Раненый украинский воин Владимир Гудим под псевдонимом "Тихон" 46 дней был в тылу врага в районе Бахмута и смог самостоятельно выбраться. На YouTube-канале Армія.TV опубликовали его историю.

Защитнику пришлось длительное время находиться без еды и воды. Позже он получил ранения, но даже с ними смог продержаться и добраться до других украинских защитников.

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Он рассказал, как сам остался на позиции. Двое его побратимов не вернулись, когда пошли за водой. Боец связь с ними потерял.

Еще несколько дней защитник видел, что на соседних позициях украинские военные находились, но потом их уже видно не было. Впоследствии ему стало понятно, что российские оккупанты пошли в наступление и продвинулись вперед, в результате чего "Тихон" оказался в окружении в начале ноября 2023 года.

Украинский воин прятался от дронов, чтобы его не могли заметить российские захватчики. Оккупанты, чтобы мародерить, иногда запрыгивали в окопы, где он находился, но боец их отстреливал. Еды на позиции почти не было. Ему пришлось пить как дождевую воду, так и собственную мочу.

Защитник не мог связаться со своими, поскольку разрядилась радиостанция. Украинские воины искали собрата, используя дроны, но не могли найти — он прятался, когда слышал звук беспилотника, ведь не знал, чей именно это БПЛА.

Неделями военный ждал, надеясь на то, что подразделения ВСУ пойдут в контратаку и отобьют позиции. Все это время "Тихон" записывал события в дневник, в который кратко записывал, как прошел каждый день.

В конце декабря 2023 года защитник решил сам выходить с позиций. Он пытался добраться до своих. Тогда "Тихон" еще не знал, что украинские военные "обошли его" и пошли дальше.

Украинскому бойцу удалось добраться до своих, даже несмотря на то, что он имел ранения, также почти был без еды и воды. Он услышал, что ему кричат: "вставай, иди сюда". Бойцы видели его в прицел. На военном была шапка с трезубцем, поэтому бойцы не стреляли.

"Тихон" потерял стопу и палец на руке, но выжил и находится в больнице. Несмотря на ранения, он готов снова взять оружие в руки и в дальнейшем защищать родную страну.

Напомним, осенью 2023 года стала известна история защитника "Азовстали", который не сдался в плен. Ему удалось преодолеть 200 км в оккупации.