Поранений воїн ЗСУ без підтримки 46 днів був у тилу ворога і самостійно повернувся на позиції (відео)

Російські окупанти пішли у наступ і просунулися вперед, внаслідок чого військовий опинився в оточенні на початку листопада 2023 року.

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Поранений український воїн Володимир Гудим на псевдо "Тихон" 46 днів був у тилу ворога в районі Бахмута і зміг самостійно вибратися. На YouTube-каналі Армія.TV опублікували його історію.

Захиснику довелося тривалий час перебувати без їжі та води. Пізніше він зазнав поранень, але навіть із ними зміг протриматися і дістатися до інших українських захисників.

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Він розповів, як сам залишився на позиції. Двоє його побратимів не повернулися, коли пішли по воду. Боєць зв’язок з ними втратив.

Ще кілька днів захисник бачив, що на сусідніх позиціях українські військові перебували, але потім їх уже видно не було. Згодом йому стало зрозуміло, що російські окупанти пішли у наступ і просунулися вперед, внаслідок чого "Тихон" опинився в оточенні на початку листопада 2023 року.

Український воїн ховався від дронів, щоб його не могли помітити російські загарбники. Окупанти, щоб мародерити, іноді застрибували в окопи, де він перебував, але боєць їх відстрілював. Їжі на позиції майже не було. Йому довелося пити як дощову воду, так і власну сечу.

Захисник не міг зв’язатися зі своїми, оскільки розрядилася радіостанція. Українські воїни шукали побратима, використовуючи дрони, але не могли знайти – він ховався, коли чув звук безпілотника, адже не знав, чий саме це БПЛА.

Тижнями військовий чекав, сподіваючись на те, що підрозділи ЗСУ підуть в контратаку і відіб’ють позиції. Весь цей час "Тихон" записував події у щоденник, у який коротко нотував, як минув кожен день.

Наприкінці грудня 2023 року захисник вирішив сам виходити з позицій. Він намагався добратися до своїх. Тоді "Тихон" ще не знав, що українські військові "обійшли його" й пішли далі.

Українському бійцю вдалося дістатися до своїх, навіть попри те, що він мав поранення й майже не мав їжі та води. Він почув, що йому кричать: "вставай, іди сюди". Бійці бачили його в приціл. На військовому була шапка з тризубом, тому бійці не стріляли.

"Тихон" втратив стопу та палець на руці, але вижив і перебуває у лікарні. Попри поранення, він готовий знову взяти зброю до рук й надалі захищати рідну країну.

Нагадаємо, восени 2023 року стала відома історія захисника "Азовсталі", який не здався в полон. Йому вдалося подолати 200 км в окупації.