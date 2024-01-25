Человек умирает за 5 минут: оккупанты начали применять новый вид химических гранат

Граната РГ-Во, которую обнаружили украинские специалисты, были изготовлены в 2023 году. Это доказывает, что РФ солгала о выполнении взятых на себя обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

Российские войска неоднократно использовали против Сил обороны запрещенные химические боеприпасы. Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик заявил, что враг начал применять новый тип гранат РГ-Во. Об этом сообщает АрміяInform.

Во время брифинга представители Центра исследований заявили, что оккупанты только за декабрь 2023 года применили гранаты с ядовитыми веществами 81 раз. Кроме этого в прошлом месяце впервые зафиксирован случай использования гранаты РГ-Во, которая имеет хлорацетофенон. Это вещество запрещено Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов.

Граната РГ-Во Фото: АрміяInform

В Центре исследований предполагают, что в случае попадания гранаты РГ-Во в помещение или блиндаж за 5 минут люди погибнут. Кроме этого установлено, что враг применил гранату изготовленную в 2023 году на предприятии, работающем со времен СССР.

"Таким образом, в 2017 году Россия солгала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно изготавливалось", — заявил Андрей Рудик из Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники.

Также специалисты не исключают, что Россия пытается изучить реакцию мира, а в дальнейшем не исключают расширения врагом номенклатуры использования химического оружия.

С начала полномасштабной войны зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ.

Напомним, 13 января в Генштабе заявили, что ВСУ ежедневно фиксируют до 10 применений химического оружия.

26 декабря СМИ писали, что РФ признала применение запрещенного химического оружия против Украины.