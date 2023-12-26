Россия признала применение запрещенного химического оружия в Украине, — The Times

По информации ISW, российские оккупанты не раз применяли гранаты К-51 на поле боя в Донецкой области еще осенью 2022 года.

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Российские военные откровенно признались в использовании запрещенного химического оружия в Украине. Об этом 26 декабря сообщает издание The Times.

Такое сообщение было опубликовано в телеграм-канале бойцами 810-й бригады морской пехоты России, где они не только признали применение запрещенных аэрозольных гранат К-51 со слезоточивым газом, но и описали то, что они назвали "радикальным изменением тактики" против украинских сил в Крынках, на Левобережье Херсонской области.

"810-я морская пехотная бригада Черноморского флота РФ заявила, что в середине декабря применила "тактику сброса гранат К-51 с беспилотников на позиции противника для выкуривания его с укрепленных позиций, чтобы подвергнуть обстрелу из стрелкового оружия", — написал об этом Институт изучения войны (ISW).

Однако позже сообщение 810-й бригады в соцсети было отредактировано, а упоминание о гранатах К-51 пропало.

РФ и химическое оружие

Украина зафиксировала многочисленные случаи применения Россией химического оружия с момента начала конфликта. К ним относятся, в том числе, артиллерийские обстрелы с применением химических веществ в августе 2023 года и применение раздражающих аэрозолей и химических гранат возле Авдеевки Донецкой области в мае этого же года.

ISW и ранее отмечал использование этих гранат российскими войсками в Донецкой области в ноябре 2022 года.

Аэрозольные гранаты К-51 содержат газ CS — слезоточивый газ (2-хлорбензальмалононитрил), отнесенный к категории агентов по борьбе с массовыми беспорядками. Это вещество запрещено в качестве средства ведения войны согласно Конвенции о химическом оружии, вступившей в силу в 1997 году и подписанной Россией.

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