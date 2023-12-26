Росія визнала застосування забороненої хімічної зброї в Україні, — The Times

За інформацією ISW, російські окупанти не раз застосовували гранати К-51 на полі бою в Донецькій області ще восени 2022 року.

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Російські військові відверто зізналися у використанні забороненої хімічної зброї в Україні. Про це 26 грудня повідомляє видання The Times.

Таке повідомлення опублікували в телеграм-каналі бійці 810-ї бригади морської піхоти Росії, де вони не тільки визнали застосування заборонених аерозольних гранат К-51 зі сльозогінним газом, а й описали те, що вони назвали "радикальною зміною тактики" проти українських сил у Кринках, на Лівобережжі Херсонської області.

"810-та морська піхотна бригада Чорноморського флоту РФ заявила, що в середині грудня застосувала "тактику скидання гранат К-51 з безпілотників на позиції супротивника для викурювання його з укріплених позицій, щоб піддати обстрілу зі стрілецької зброї", — написав про це Інститут вивчення війни (ISW).

Однак пізніше повідомлення 810-ї бригади в соцмережі було відредаговано, а згадка про гранати К-51 зникла.

РФ і хімічна зброя

Україна зафіксувала численні випадки застосування Росією хімічної зброї з моменту початку конфлікту. До них належать, зокрема, артилерійські обстріли із застосуванням хімічних речовин у серпні 2023 року і застосування дратівливих аерозолів і хімічних гранат біля Авдіївки Донецької області в травні цьогоріч.

ISW і раніше відзначав використання цих гранат російськими військами в Донецькій області в листопаді 2022 року.

Аерозольні гранати К-51 містять газ CS — сльозогінний газ (2-хлорбензальмалононітрил), віднесений до категорії агентів по боротьбі з масовими заворушеннями. Цю речовину заборонено як засіб ведення війни згідно з Конвенцією про хімічну зброю, що набула чинності 1997 року і підписана Росією.

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Нагадаємо, ЗС РФ застосовували хімічну зброю проти ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Фокус також писав, що українські військові відпрацьовують протидію хімічним атакам росіян. Підрозділи РХБЗ відпрацьовують розвіддіяльність і деактиваційну обробку військової техніки.