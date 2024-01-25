Направлялся не в Белгород: генерал-майор СБУ отверг версию россиян о падении Ил-76

Виктор Ягун обратил внимание на тот факт, что в авиакатастрофе разбился Ил-76, который недавно летал за границу за каким-то грузом.

Российский самолет Ил-76, который потерпел катастрофу 24 января, не летел в Белгород, а направлялся в другую сторону. Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил подробности "24 Каналу".

Он прокомментировал то, что пропагандисты сразу начали рассказывать версию о пребывании на борту авиасудна военнопленных украинцев. По его словам, ситуация выглядит несколько странной.

Виктор Ягун обратил внимание на тот факт, что использовался Ил-76, который недавно летал за границу за каким-то грузом. Больше всего его удивило то, что все подтвердили — самолет не летел в Белгород, но продвигалась версия с пленными.

Сами источники говорили, что взлетал, а не приземлялся. Он летел из Белгорода, но направлялся в другую сторону.

"Поэтому зачем россияне врали? Могли бы промолчать, как это и произошло с самолетом А-50", — сказал собеседник издания.

Провокацию с украинскими пленными, по его мнению, российские оккупанты планировали заранее. На фото, как сделал гражданский персонал, не было видно по крайней мере определенного количества тел погибших. На место падения не допускали никого, кроме спецслужб. Все это вызывает много вопросов.

Виктор Ягун напомнил, и в России, и в СССР есть значительный опыт во лжи. Он в качестве примера привел расстрел советскими войсками пленных в Катыни. Тогда коммунисты заявляли, что преступление совершили немцы, но впоследствии признали вину, а после окончания "оттепели" в отношениях с Западом снова вернулись к старой версии.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ, как сначала заявил губернатор Белгородской области, потерпел 24 января крушение на территории Белгородской области. Российские СМИ утверждали, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили именно в регион для обмена.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с пленными призвал не спешить с выводами. Специалисты заявили, что собирают информацию о падении самолета Ил-76 под Белгородом и анализируют. До объявления официальных заявлений или комментариев штаб просит не распространять непроверенную информацию.

Напомним, 24 января появились первые видео с места падения Ил-76 в Белгородской области. Территорию вокруг вероятного места авиакатастрофы контролируют представители российских силовых структур.